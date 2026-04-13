「名探偵コナン」を特集した『DIME2026年6月号』（小学館）が2026年4月16日に発売される。

【写真】特別付録「『名探偵コナン』折りたたみモバイルコンテナ」

今号では2026年にTVアニメ30周年を迎える「名探偵コナン」を大特集。アニメ制作の舞台裏から視聴者を惹きつける理由、放送開始から現在まで130曲以上の歴代OP・ED主題歌について、伝説の第1話から映画最新作の見どころまでを振り返るコンテンツのほか「『名探偵コナン』【30】の真実」など、「名探偵コナン」にまつわる情報を多数掲載。

また公開中の劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の見どころはじめ、監督や主題歌を担当したMISIA、萩原千速を演じる声優の沢城みゆきのインタビュー記事なども収録される。

今号の表紙は萩原千速とコナンをあしらった通常版と、TVアニメ30周年を記念したスペシャル版の2種類が展開。また特別付録として萩原千速のシルエットがプリントされた「『名探偵コナン』折りたたみモバイルコンテナ」が付属する。

そのほか誌面では「あなたの知らない無印良品の秘密」「腐敗するヒーローと暴走する権力の美学『ザ・ボーイズ』混沌の時代を生き抜く〝反面教師〟のリーダー論」といった企画も掲載される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）