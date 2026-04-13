4月10日～12日の北米週末ランキングは、日本発ゲームIPが思わぬ存在感を発揮した。大ヒット中の『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が前週に続きNo.1を獲得したことに加え、二宮和也主演・川村元気監督の日本映画『8番出口』（2025年）が、第“8”位にランクインしたのだ。

参考：『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』北米＆世界で大ヒット、史上初の記録を樹立

『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、週末3日間で興行収入6900万ドル、前週比はマイナス47.6%と、超大作アニメーション映画としてはきわめて好調な推移だ。北米興収は3億811万ドルで、2026年のハリウッド映画では初の3億ドル突破となった。

北米市場では、ディズニー＆ピクサー映画『私がビーバーになる時』を除いてライバル不在。しかも『私がビーバーになる時』は公開6週目とあって、本作がファミリー層を集めて市場の活況を支えた。興行としての勢いは、前作『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』（2023年）と比較すると13%低いが、この差がどう出るか。

海外88市場を含む世界興収は6億2876万ドルで、こちらも2026年のハリウッド映画では初の6億ドル超え。『プロジェクト・ヘイル・メアリー』を抜き、わずか12日間で「今年イチ」の座を手にした。ゲーム原作映画としては前作と『マインクラフト／ザ・ムービー』（2025年）に次ぐ歴代3位となっている。

ブロックバスター映画として世界の興行を牽引する『マリオ』と好対照をなしたのが、日本映画『8番出口』だ。NEON配給により北米495館で上映され、週末興収は140万ドル。1館平均2600ドルと数字の水準は高く、とりわけニューヨークやボストン、ロサンゼルスなど都市部での成績が高かった。

Rotten Tomatoesでは批評家スコア95%・観客スコア83%を獲得。ホラージャンルは賛否が分かれやすいなか、これは明確に「高評価」と言えるスコアで、ミニマルかつ不条理な作風が北米でも深く刺さったとみられる。

世界屈指の人気IPとして長年の歴史をもつ『マリオ』に対し、『8番出口』は日本発のインディホラーゲームを映画化した非英語作品。日本のアニメーション映画が北米市場で人気をつかんでいることはいまや周知の事実だが、日本発ゲームの映画化にも新たな可能性があるかもしれない。

そのほか今週は、ロマンティックコメディ映画『You, Me & Tuscany（原題）』が第4位に初登場。実写版『リトル・マーメイド』（2023年）のハリー・ベイリー、『ブリジャートン家』（2020年～）のレゲ＝ジャン・ペイジ主演で、北米3151館で800万を記録した。

監督は『マリー・ミー』（2022年）のカット・コイロ。ただでさえ恋愛映画やコメディ映画が配信リリースに回されやすいなか、『魔法の恋愛書』（2012年）以来12年ぶりとなる黒人キャストのロマンティックコメディという野心作だ。

製作費1800万ドルに対し、世界興収は910万ドル。観客の約8割が女性、半数以上が18歳～34歳と、ヒットの条件である「若年層×女性観客」の組み合わせは満たしている。Rotten Tomatoesでは批評家スコア70%に対して観客スコアは93%、映画館の出口調査に基づくCinemaScoreも「A-」評価と観客の支持は大きく、今後の口コミ効果にも期待できそうだ。日本公開は未定。

第6位の『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN GOYANG』ライブビューイングは、土曜日に2回だけ実施された特別上映ながら、北米1189館で240万ドルという人気ぶり。第7位『Faces of Death（原題）』は、1978年のホラーモキュメンタリー映画『ジャンク 死と惨劇』に基づく一作で、週末興収170万ドルとなった。Rotten Tomatoesでは批評家・観客とも68%、CinemaScoreでは「C」評価と、こちらは見事に賛否両論である。日本公開未定。

既存の作品も堅調で、『プロジェクト・ヘイル・メアリー』は公開4週目にして第2位をキープ。週末興収は2458万ドルで、前週比マイナス22.5%というホールド力にも目を見張る。世界興収は5億ドルの大台を突破した。

ゼンデイヤ＆ロバート・パティンソン主演『The Drama（原題）』は、公開2週目で同じく第3位を堅持。週末興収870万ドル、前週比マイナス39.4%という優れた推移を見せており、すでに口コミ効果が出ているとの見方もある。製作費は約2800万ドルだが、世界興収は6500万ドルを突破しており、大人向けの恋愛ダークコメディとして異色のヒット作といえそうだ。

第5位『私がビーバーになる時』は北米興収1億5712万ドル、世界興収3億5442万ドル。ディズニー＆ピクサーのオリジナル作品としては『リメンバー・ミー』（2017年）以来の成績をキープし、久々の成功といえる一作となった。製作費は1億5000万ドルなので、劇場興行での黒字化も達成できそうだ。

北米市場の累計興収は21億1300万ドルで、前年比およそ23%増。これはコロナ禍以来もっとも優れた数字だが、サマーシーズンにどこまで数字を積み増せるかが業界の課題だ。次なるヒット作として期待をかけられているのはマイケル・ジャクソンの伝記映画『Michael／マイケル』で、4月24日に北米公開予定。

【北米映画興行ランキング（4月10日～4月12日）】1.『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（→前週1位）6900万ドル（-47.6%）／4284館（+32館）／累計3億811万ドル／2週／ユニバーサル

2.『プロジェクト・ヘイル・メアリー』（→前週2位）2458万ドル（-22.5%）／3817館（-90館）／累計2億5665万ドル／4週／Amazon・MGM

3.『The Drama（原題）』（→前週3位）870万ドル（-39.4%）／3151館（+64館）／累計3084万ドル／2週／A24

4.『You, Me & Tuscany（原題）』（初登場）800万ドル／3151館／累計800万ドル／1週／ユニバーサル

5.『私がビーバーになる時』（↓前週4位）410万ドル（-29.7%）／2850館（-440館）／累計1億5712万ドル／6週／ディズニー

6.『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN GOYANG』ライブビューイング（初登場）244万ドル／1189館／累計244万ドル／1週／Trafalgar Releasing

7.『Faces of Death（原題）』（初登場）170万ドル／1600館／累計170万ドル／1週／IFC Films

8.『8番出口』（初登場）140万ドル／495館／累計140万ドル／1週／NEON

9.『A Great Awakening（原題）』（↓前週6位）127万ドル（-37.7%）／1274館（-15館）／累計488万ドル／2週／Roadside Attractions

10.『Reminders of Him（原題）』（↓前週5位）100万ドル（-54.6%）／1407館（-954館）／累計4745万ドル／5週／ユニバーサル

（※Box Office Mojo、Deadline調べ。データは2026年4月13日未明時点の速報値であり、最終確定値とは誤差が生じることがあります）

【参照】https://www.boxofficemojo.com/weekend/2026W14/https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/super-mario-galaxy-box-office-milestones-1236561823/https://variety.com/2026/film/box-office/box-office-super-mario-galaxy-movie-scores-second-weekend-you-me-tuscany-opening-1236719765/https://deadline.com/2026/04/box-office-super-mario-galaxy-movie-you-me-tuscany-1236786420/https://deadline.com/2026/04/indie-film-box-office-exit-8-videogame-faces-of-death-horror-1236858386/

（文＝稲垣貴俊）