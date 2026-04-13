ABEMAのオリジナルバラエティ番組『完徹～不眠最強芸人決定戦～』が、4月12日に放送された。

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本番組は、ABEMA開局10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画として放送されたもの。「芸人は極限状態でも面白いのか？」をテーマに、総勢24名の芸人が36時間不眠という過酷な条件のもと、賞金300万円をかけてチーム戦に挑む検証バラエティとなっている。

MCはABEMAオリジナル番組初MCとなる麒麟・川島明が担当。見届け人としてとろサーモン・久保田かずのぶ、ゲストとしてゆうちゃみ、私立恵比寿中学・小久保柚乃が出演した。

番組では、寝起き状態で行う事前収録のニセ企画「覚醒～寝起最強芸人決定戦～」と、36時間完徹後に臨む本戦「完徹～不眠最強芸人決定戦～」の2ステージを実施。参加芸人は、鬼越トマホーク、フルーツポンチ・村上健志、三四郎、ラブレターズ、カカロニ・栗谷、リンダカラー∞・Den、や団・ロングサイズ伊藤ら計24名で、チーム吉本、チームマセキ、チームものまね、チームチャンピオン、チーム金、チームキャラの6チームに分かれてお笑いバトルを繰り広げた。

ニセ企画の収録後、眠った瞬間に即脱落となるルールのもと、10名の芸人が脱落。メディカルチェックを経て完徹を達成した14名が本戦に駒を進めることに。

本戦の第1競技「あだ名30連発リレー」では、各チーム1名ずつ計6名がリレー形式でお題に対する“面白いあだ名”を連続回答。不眠状態ながらもテンポよく笑いを生み出す芸人がいる一方、意味不明な回答や支離滅裂なワードが飛び出すなど、完徹による思考の変化が早くも表面化した。

第2競技「天井大喜利」では、布団に横たわりながら回答するルールの中、若手芸人たちの本音が飛び出す場面も。オダウエダ・植田紫帆は「『今日好き』ではダンスバトルとかやってんのに、うちらは36時間不眠です。キモい」と絶叫。友田オレの「36時間芸人が徹夜する体を張った番組に20代の芸人が1人。組織として不健康かと思います」という回答には、見届け人の久保田も「ピリッとするな」と反応した。

最終競技「モノボケリカバリー」では、ゲストのモノボケに一言添えてさらに面白くする形式で実施。“モノボケ”ゲストとしてレスリングの元世界女王でタレントの浜口京子、スカチャン・ヤジマリー。、どんぐりたけしが登場した。

中でも浜口は「気合だぁー」と絶叫しながら現れ、スタジオを縦横無尽に動き回り不眠状態の芸人たちを圧倒。自らモノボケのタイトルを宣言しながらも最終的にはモノボケをせず雄叫びを上げるなど、予測不能な展開を見せた。川島が「何してんの？」「48時間寝てない？」と止めに入る場面もあり、さらに浜口が突如川島にモノボケ用の小道具を近づけると、川島は「なんで俺が火傷してんねん」と強烈なツッコミを入れた。三四郎・相田周二が「ごめんね、病院に戻すわ」と言いながら浜口の体を抱えて強制退場させるリカバリーも大きな笑いを誘った。

番組冒頭では、36時間の徹夜を経たネコニスズ・舘野忠臣の変貌ぶりも話題に。ヒゲを生やしメガネ姿となった舘野に対し、川島は「寝ないとバケモンが仕上がっちゃうんだ」とコメントしている。

本戦の収録を含め計39時間に及ぶ完徹を経た芸人たちによるグランドフィナーレ、優勝チームの行方や賞金300万円の分配をめぐる結末は、ABEMAにて配信中だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）