「パンどろぼう」フィギュア第6弾登場　りんごかめんなど全4種展開

『パンどろぼうとりんごかめん』 に登場するキャラクターたちをミニチュアフィギュア化した「パンどろぼう フィギュアコレクション 第6弾」（全4種類）が2026年4月下旬に発売される。

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柴田ケイコが描く絵本シリーズ「パンどろぼう」の6作目となる絵本『パンどろぼうとりんごかめん』 （KADOKAWA）より「パンどろぼう フィギュアコレクション」第6弾が登場。

絵本『パンどろぼうとりんごかめん』より「最強にして最弱のたよれるニューヒロイン」りんごかめんをはじめ、「ずこー（パンどろぼう）」「にわとりのおとうさん」など、印象的なシーンをそのまま切り取ったようなフィギュアがラインナップされる。

また本製品は＜カプセルトイ版＞と＜ボックス版＞の2形態で展開。＜ボックス版＞には「バナナのかわ・りんご（2.ずこーに付属）」「にわとりのおかあさん（3.にわとりのおとうさんに付属）」といったオプションパーツが付属する仕様となっている。

ケンエレファントの公式オンラインストア「KENELE STORE（ケンエレストア）」では、製品の発売に先駆け＜カプセルトイ版＞と＜ボックス版＞の予約が開始されている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）