「LINEマンガ」と「LINE WALK」が連携　マンガを読むだけでポイント獲得

電子コミックサービス「LINEマンガ」とポイ活アプリ「LINE WALK」の連携が開始。マンガを読むだけで「LINE WALK」のコインやボーナス報酬が獲得できる「LINE WALK」の新機能の提供が始まった。

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「LINE WALK」は毎日の通勤や通学、ジョギングなどの移動距離や歩数でポイントが貯まるポイ活アプリ。「LINE WALK」でコインを貯めると、LINEの各種サービスや店舗、ネットショッピングなどで使用できる「LINEポイント」に交換することができる。

この度の連携によって「LINEマンガ」で作品を読むと、読んだ話数に応じて「LINE WALK」内のゲージが貯まる。貯まったゲージ1つにつき1回報酬を受け取ることが可能。報酬は「LINE WALK」内の「コインGET」ボタンを押すことで獲得できる。

ゲージは「LINEマンガ」で読んだ作品ごとに貯まり、同じ作品でゲージが貯まるのは1日1回。同じ作品の別の話を読んでも、その日はゲージは貯まらず、ゲージ獲得の回数制限は毎日0時にリセットされる。

新機能の提供開始を記念し、本日4月13日（月）から4月27日（月）まで「LINEマンガ」連携機能を利用してもらえる「LINE WALK」のコインが通常の2倍となるお得なキャンペーンも実施される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）