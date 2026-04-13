ラス・パルマスで結果を残すFW宮代大聖が負傷…約3〜4週間の離脱か
ラス・パルマスで結果を残しているFW宮代大聖が負傷離脱することとなった。スペイン『SPORT』が伝えている。
2000年5月26日生まれの25歳は今冬に神戸からラス・パルマスに加入。加入直後から出場機会をつかみ、スタメンの座を勝ち取ると、ここまでラ・リーガ2部で12試合4得点1アシストを記録し、存在感を放っていた。
しかし、直近のマラガ戦の後半開始時に左太ももの裏側に違和感を感じて交代。『SPORT』によると、現在の離脱期間は3〜4週間となる見込みだが、シーズン終盤戦に間に合わせるためにさらなる検査を実施する予定。しかし、少なくとも3試合を欠場することとなるようだ。
ラス・パルマスを率いるルイス・ガルシア監督は、チームに数か月欠けていたものを宮代が補ってくれていると感じており、ここ10試合連続でスタメンの座を託していた。さらに、マラガ戦前までの7試合ではフル出場を果たしており、昇格を狙うチームにとって不可欠な存在となっていた。
2000年5月26日生まれの25歳は今冬に神戸からラス・パルマスに加入。加入直後から出場機会をつかみ、スタメンの座を勝ち取ると、ここまでラ・リーガ2部で12試合4得点1アシストを記録し、存在感を放っていた。
しかし、直近のマラガ戦の後半開始時に左太ももの裏側に違和感を感じて交代。『SPORT』によると、現在の離脱期間は3〜4週間となる見込みだが、シーズン終盤戦に間に合わせるためにさらなる検査を実施する予定。しかし、少なくとも3試合を欠場することとなるようだ。
ラス・パルマスを率いるルイス・ガルシア監督は、チームに数か月欠けていたものを宮代が補ってくれていると感じており、ここ10試合連続でスタメンの座を託していた。さらに、マラガ戦前までの7試合ではフル出場を果たしており、昇格を狙うチームにとって不可欠な存在となっていた。