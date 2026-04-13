中島健人『CDTVライブ！ライブ！』出演決定！SNSで大バズリ中の「最初はキュン！」を フルサイズでパフォーマンス
中島健人が、4月20日19時から放送されるTBS『CDTVライブ！ライブ！』に出演することが決定した。
■出演アーティスト / 歌唱楽曲
INI「All 4 U」
アイナ・ジ・エンド「ルミナス - Luminous」
Ado「ビバリウム」「アイ・アイ・ア」「踊」
&TEAM「We on Fire」
櫻坂46「The growing up train」
timelesz「GOOD TOGETHER」「4分間だけ時間をください」
DA PUMP「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」
TWS「OVERDRIVE」
中島健人「最初はキュン！」
Little Glee Monster「一輪」
※アーティスト名五十音順
■「最初はキュン！」は胸キュン必至のキュートな楽曲
今回、中島はダンスも楽曲もかわいすぎるとSNSで大バズリ中の「最初はキュン！」をフルサイズでパフォーマンス。アイドルとしての真骨頂である“王道”をセルフプロデュースで体現した、胸キュン必至のキュートな楽曲だ。
なお、この日はAdo、アイナ・ジ・エンド、DA PUMP、timelesz、櫻坂46、IN、&TEAM、TWS、Little Glee Monsterが出演することも決定している。
■番組情報
TBS『CDTVライブ！ライブ！』
04/20（月）19:00～20:55
進行：えとちゃん（江藤愛TBSアナウンサー）
■関連リンク
『CDTVライブ！ライブ！』番組サイト
https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/