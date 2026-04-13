中島健人『CDTVライブ！ライブ！』出演決定！SNSで大バズリ中の「最初はキュン！」を フルサイズでパフォーマンス

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中島健人が、4月20日19時から放送されるTBS『CDTVライブ！ライブ！』に出演することが決定した。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

INI「All 4 U」

アイナ・ジ・エンド「ルミナス - Luminous」

Ado「ビバリウム」「アイ・アイ・ア」「踊」

&TEAM「We on Fire」

櫻坂46「The growing up train」

timelesz「GOOD TOGETHER」「4分間だけ時間をください」

DA PUMP「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」

TWS「OVERDRIVE」

中島健人「最初はキュン！」

Little Glee Monster「一輪」

※アーティスト名五十音順

■「最初はキュン！」は胸キュン必至のキュートな楽曲

今回、中島はダンスも楽曲もかわいすぎるとSNSで大バズリ中の「最初はキュン！」をフルサイズでパフォーマンス。アイドルとしての真骨頂である“王道”をセルフプロデュースで体現した、胸キュン必至のキュートな楽曲だ。

なお、この日はAdo、アイナ・ジ・エンド、DA PUMP、timelesz、櫻坂46、IN、&TEAM、TWS、Little Glee Monsterが出演することも決定している。

■番組情報

TBS『CDTVライブ！ライブ！』

04/20（月）19:00～20:55

進行：えとちゃん（江藤愛TBSアナウンサー）

■関連リンク

『CDTVライブ！ライブ！』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/