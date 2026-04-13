REJAY、台湾の新星Andrとコラボした新曲「Hangover」配信リリース！MVティザーも公開

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REJAYが4月15日に新曲「Hangover」をリリースする。

■ひとつの恋愛を異なる視点から描写

「Hangover」は、台湾出身のオルタナポップシーンで注目を集めるシンガーソングライターAndrとのコラボレーション楽曲。REJAYにとって初のコラボレーション作品で、3月1日に台湾で開催された『Emerge Fes』で初披露された。

“恋愛”というものをどこか冷めた視点で見ているような一曲で、感情に深く没入していくREJAYと、それを俯瞰的かつ理性的に見つめるAndrという対照的な視点で、ひとつの恋愛を異なる視点から描いている。

ラフで温度感のあるサウンドのなかで、中国語・英語・日本語の3言語を横断するリリックとボーカルが響き合い、アジア発インディーポップのあらたな輪郭を描き出している。

「Hangover」は、4月11日放送のJ-WAVE（81.3FM）『GRAND MARQUEE』で初オンエア。4月15日19時にはMVが公開される。ティザーも公開された。

なお、REJAYは7月4日に台湾でのワンマンライブを開催。今回のコラボレーションは単発的な試みにとどまらず、REJAYがアジアへと活動の軸を広げていく流れのなかに位置づけられており、ライブとリリースが連動することで、その存在感はより強く広がりを見せていきそうだ。

■リリース情報

2026.04.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Hangover」

■ライブ情報

『REJAY 1st one man live“Hidden Keys”in Taipei』

07/04（土）台湾・CORNER HOUSE

■【画像】Andrのアーティスト写真

■【画像】台湾単独公演のキービジュアル

■【画像】「Hangover」の配信ジャケット

■関連リンク

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