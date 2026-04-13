　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月13日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 126(　　 126)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　28(　　　28)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　67(　　　67)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 268(　　 268)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　21(　　　21)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1569(　　1569)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1012(　　 534)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 8(　　　 6)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　59(　　　43)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　5982(　　3366)
　　　　　 　 　 6月限　　　 64974(　 27874)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　46(　　　22)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1018(　　 666)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　85(　　　57)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　2626(　　1144)
　　　　　 　 　 6月限　　　 45170(　 20162)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　49(　　　47)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 162(　　 162)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 174(　　 174)
　　　　　 　 　 6月限　　　　4415(　　4415)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　16(　　　16)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 524(　　 524)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 5(　　　 5)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　16(　　　16)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 331(　　 331)
　　　　　 　 　 6月限　　　 16746(　 16746)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　15(　　　15)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース