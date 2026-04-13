主要国内証券 先物取引高情報まとめ（4月13日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月13日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 126( 126)
TOPIX先物 6月限 28( 28)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 67( 67)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 268( 268)
TOPIX先物 6月限 21( 21)
日経225ミニ 6月限 1569( 1569)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1012( 534)
9月限 8( 6)
TOPIX先物 6月限 59( 43)
日経225ミニ 5月限 5982( 3366)
6月限 64974( 27874)
7月限 46( 22)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1018( 666)
9月限 85( 57)
日経225ミニ 5月限 2626( 1144)
6月限 45170( 20162)
7月限 49( 47)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 162( 162)
日経225ミニ 5月限 174( 174)
6月限 4415( 4415)
7月限 16( 16)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 524( 524)
9月限 5( 5)
TOPIX先物 6月限 16( 16)
日経225ミニ 5月限 331( 331)
6月限 16746( 16746)
7月限 15( 15)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 126( 126)
TOPIX先物 6月限 28( 28)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 67( 67)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 268( 268)
TOPIX先物 6月限 21( 21)
日経225ミニ 6月限 1569( 1569)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1012( 534)
9月限 8( 6)
TOPIX先物 6月限 59( 43)
日経225ミニ 5月限 5982( 3366)
6月限 64974( 27874)
7月限 46( 22)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1018( 666)
9月限 85( 57)
日経225ミニ 5月限 2626( 1144)
6月限 45170( 20162)
7月限 49( 47)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 162( 162)
日経225ミニ 5月限 174( 174)
6月限 4415( 4415)
7月限 16( 16)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 524( 524)
9月限 5( 5)
TOPIX先物 6月限 16( 16)
日経225ミニ 5月限 331( 331)
6月限 16746( 16746)
7月限 15( 15)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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