「日経225オプション」5月限プット手口情報（13日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、13日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万5500円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万5750円プット
取引高(立会内)
岩井コスモ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯5万5875円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万6000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 61( 61)
バークレイズ証券 50( 50)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
松井証券 9( 9)
SBI証券 14( 6)
BNPパリバ証券 5( 5)
楽天証券 4( 4)
◯5万6250円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万6375円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万6500円プット
取引高(立会内)
松井証券 8( 8)
ABNクリアリン証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
SBI証券 3( 3)
◯5万6750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
SBI証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万5500円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万5750円プット
取引高(立会内)
岩井コスモ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯5万5875円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 61( 61)
バークレイズ証券 50( 50)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
松井証券 9( 9)
SBI証券 14( 6)
BNPパリバ証券 5( 5)
楽天証券 4( 4)
◯5万6250円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万6375円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万6500円プット
取引高(立会内)
松井証券 8( 8)
ABNクリアリン証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
SBI証券 3( 3)
◯5万6750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
SBI証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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