　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、13日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。

◯5万5500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 5(　　 5)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)

◯5万5750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)

◯5万5875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)

◯5万6000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　61(　　61)
バークレイズ証券　　　　　　　　50(　　50)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 9(　　 9)
松井証券　　　　　　　　　　　　 9(　　 9)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　14(　　 6)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 5(　　 5)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)

◯5万6250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯5万6375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)

◯5万6500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
松井証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 7(　　 7)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 4(　　 4)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 3(　　 3)

◯5万6750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース