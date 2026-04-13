　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、13日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。

◯5万7500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 6(　　 6)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 5(　　 5)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)

◯5万7250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 7(　　 7)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 7(　　 7)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯5万7000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　87(　　87)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　67(　　67)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　38(　　22)
インタラクティブ証券　　　　　　11(　　11)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 7(　　 7)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯5万6750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 3(　　 1)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース