「日経225オプション」5月限コール手口情報（13日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、13日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万7500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 26( 26)
松井証券 7( 7)
楽天証券 5( 5)
ビーオブエー証券 5( 5)
SBI証券 8( 4)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯5万7375円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
シティグループ証券 2( 2)
◯5万7250円コール
取引高(立会内)
SBI証券 3( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万7125円コール
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万7000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 71( 71)
BNPパリバ証券 30( 30)
松井証券 23( 23)
UBS証券 10( 10)
SBI証券 9( 5)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
楽天証券 4( 2)
フィリップ証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
シティグループ証券 1096( 0)
◯5万6750円コール
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万6500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 95( 95)
JPモルガン証券 78( 78)
ソシエテジェネラル証券 25( 25)
SBI証券 12( 8)
BNPパリバ証券 6( 6)
フィリップ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万7500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 26( 26)
松井証券 7( 7)
楽天証券 5( 5)
ビーオブエー証券 5( 5)
SBI証券 8( 4)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
シティグループ証券 2( 2)
◯5万7250円コール
取引高(立会内)
SBI証券 3( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万7125円コール
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万7000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 71( 71)
BNPパリバ証券 30( 30)
松井証券 23( 23)
UBS証券 10( 10)
SBI証券 9( 5)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
楽天証券 4( 2)
フィリップ証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
シティグループ証券 1096( 0)
◯5万6750円コール
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万6500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 95( 95)
JPモルガン証券 78( 78)
ソシエテジェネラル証券 25( 25)
SBI証券 12( 8)
BNPパリバ証券 6( 6)
フィリップ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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