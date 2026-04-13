ミャクミャクが着々と「アイドルへの階段」を上っているようです。

大阪市北区のとある書店。店舗の中にできた長～い行列！

その先に待っていたのは「ミャクミャク」です。

「ミャクミャク」が写真集を出しました。

書店で行われていたのは、抽選で選ばれたおよそ90人が直接手渡ししてもらえるイベント。久しぶりのミャクミャクとの再会に心臓のバクバクを抑えられないようです。

（来場者・40代女性）「可愛かったので久しぶりに会えて嬉しいです。家宝にします」

（来場者・40代女性）「ミャクミャク棚っていうのを作ったので、みなさん作られていると思うんですけど、そこに飾ります」

12日、吹田市の万博記念公園で開催されたのは、「EXPO2025 Futures Festival」。この日もイベントの中心にいたのは…やっぱりミャクミャク。

開幕のパフォーマンスでは、万博期間中よりもパワーアップしたダンスで会場を沸かせました。さらに、ミャクミャクと直接触れあえる「ミャクミャクグリーティング」や万博の思い出をミャクミャクと一緒に振り返ることができる「ミャクミャクハウス」にも大勢のファンが訪れていました。

（10代の女の子）「いろんなミャクミャクのモデルのものがあって、かわいかったです」

（6歳の女の子）「（記者:ミャクミャクのどういうところが好き?）口のところが好き」

まだまだとどまることを知らないミャクミャク人気。いちキャラクターの枠を超えてファンの心を鷲掴みにしています。

（来場者）「ファンの期待を裏切らないキャラクター」「アイドルの推し活と一緒だと思っています」

ついに一部のファンにとってアイドルの領域に達したミャクミャク。次はどんなステージを見せてくれるのでしょうか?