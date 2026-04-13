松竹芸能は13日、公式サイトで、お笑いコンビ「共犯者」の洋平さんが亡くなったことを発表した。26歳。

千葉県出身の洋平さんは、北海道出身の国京（29）と「共犯者」を20年09月30日に結成。「M−グランプリ」は昨年の3回戦進出が最高成績。お笑いのステージのほか、ステージ日本テレビ系「秘密のケンミンSHOW極」などに出演。

洋平さんはXで10日午後0時19分に「本日19時より 下北にて お世話になります」と自身が出演するイベントを告知。相方の国京は12日午前、翌13日に出演予定のお笑いイベントについて「明日のライブ中止になりました。申し訳ございません！」とつづっていた。

松竹の公式サイトには「弊社所属の共犯者 洋平（本名：鈴木洋平）が、2026年4月10日（金）、急逝いたしました。あまりに突然の出来事に、所属タレント、スタッフ一同、いまだ現実を受け止めきれず、深い悲しみに暮れております。原因につきましては現在確認中ではございますが、医師からは急性の疾患によるものとうかがっております」と記されている。