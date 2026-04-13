ちとせよしの、ソロショット　※「ちとせよしの」Instagram

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　アイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーで、グラビアアイドル・ちとせよしのが、12日までにInstagramを更新。ミニスカ姿を披露した。

【写真】元鉄工所勤務26歳グラドルが「スタイル抜群」、大胆な“グラビア姿”も（14枚）

　佐賀出身で元鉄工所勤務、大食いタレントなどとして活躍中のちとせ。昨年10月17日には写真集『lotus serenity』（講談社）を発売。SNSでは抜群のスタイルが際立つ自身のショットを公開し、話題を呼んでいる。

　そんな彼女が「春の陽気を感じてきました〜」と投稿したのは横浜の里山ガーデンで撮影されたオフショット。写真には、ミニスカワンピース姿で園内の花々を楽しむ様子が収められている。投稿の中でちとせは「ぽかぽかでとっても気持ちよかった」とコメント。ファンからは「魅力的」「可愛すぎる」「魅力満載」といった声が集まっている。

引用：「ちとせよしの」Instagram（＠chitose_yoshino）、X（@chitose_yoshino）