ホロライブ・一条莉々華、カメラ配信でまさかの“黒ストッキング”装着「細くてキレイ」「スケスケで草」
「ホロライブ」所属のVTuber・一条莉々華さんが、13日までに自身のチャンネルでゲーム『ポケモンチャンピオンズ』を使用した検証企画を実施。なぜか、突然黒ストッキングを装着した“手”を映してしまい話題になっている。
【動画】ストッキング越しでもわかる莉々華さんの美しい手（9：13ごろ）
今回の配信『【ポケモンチャンピオンズ】ポケモンパンから出たポケモンだけでランクマッチどこまでいけるんですか！？』は、事前に購入しておいた第一パンの人気商品「ポケモンパン」についてくるシールに描かれたポケモンだけを使用し、ランクマッチでどこまでいけるのかを試す検証企画だ。
VTuberがこういった現物を映すカメラ配信を行う際は、プライバシー保護などの観点から腕まで隠せるタイプの手袋をはめることが多いのだが、手袋が見つからなかった莉々華さんは、なんと手に黒ストッキングを装着して「ポケモンパン」を開封し出した。一見かなり動かしずらそうに見えるが、彼女曰く「伸縮性もあるし指でつまんだりできるし、割りとあり」らしい。
斜め上すぎる発想を見せた莉々華さんにファンからは「逆にあり」「ストッキングの主張激しいｗ」「手が綺麗でうける」「腕細くてキレイ」「スケスケで草」などの声が寄せられていた。
引用：YouTubeチャンネル「Ririka Ch. 一条莉々華」
【動画】ストッキング越しでもわかる莉々華さんの美しい手（9：13ごろ）
今回の配信『【ポケモンチャンピオンズ】ポケモンパンから出たポケモンだけでランクマッチどこまでいけるんですか！？』は、事前に購入しておいた第一パンの人気商品「ポケモンパン」についてくるシールに描かれたポケモンだけを使用し、ランクマッチでどこまでいけるのかを試す検証企画だ。
斜め上すぎる発想を見せた莉々華さんにファンからは「逆にあり」「ストッキングの主張激しいｗ」「手が綺麗でうける」「腕細くてキレイ」「スケスケで草」などの声が寄せられていた。
引用：YouTubeチャンネル「Ririka Ch. 一条莉々華」