人気ボディビルダー、最高月収を告白も…借金額に驚き
11日から12日にかけて放送された「ABEMA」開局10周年記念特番『30時間限界突破フェス』内で『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』が放送された。
【写真】これが借金500万円で作った肉体!? 横川尚隆、“デカすぎる背中”にネット衝撃
『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』は、5人組動画クリエイター・コムドットが最大1億円の賞金をかけ、30時間連続で襲いかかるミッションに挑戦する大規模バラエティ特別番組。ミッションをクリアし続ければ1億円を全額獲得できますが、失敗するたびにクリーム砲やパイ投げの罰ゲームを受け、賞金が減額されていく。
一行はボディビルダーの横川尚隆が待ち構える部屋へ。ここでは指示された箇所以外が地面につくと大量のパイを浴びる「ツイスターゲーム」に挑戦。30ターン継続できなければ全員にパイの滝が降り注ぐという過酷なルールのもとミッションが開始された。サークルマットの上で四苦八苦し、メンバーから「しんどい」と絶叫が漏れるほどの激闘を見せたが、最後30ターン目、膝が付いてしまい失敗。頭上から降り注いだ大量のパイの滝により、メンバーは一瞬にしてパイまみれとなった。
そこへ子ども記者たちが現れ記者会見が開幕。記者から「この体を作るために借金をしたのは本当か」と問われた横川は、「おじさんはいっぱいお金を借りてるの。500万くらいかな」と衝撃の事実を告白。さらに最高月収を「1000万くらい」と明かすも、「（借金は）それでも返さないよ。おじさんは逃げ切ろうと思ってる」と破天荒な宣言を放ち、これにはコムドットも「めちゃくちゃ言ってるよ！」と猛ツッコミ。現場は大きな笑いに包まれた。その後、子ども記者から借金経験を問われたコムドットは、やまととゆうたが「ない」と答える一方で、あむぎりが「パソコンを買うためにひゅうがに借りた」、ひゅうがが「あっちゃん（あむぎり）にお金をちょっと借りている」と、メンバー間の意外な金銭事情を次々と暴露。生放送ならではの赤裸々な告白が続き、視聴者の注目を集め続けていた。
『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』はABEMAにて見逃し配信中。
【写真】これが借金500万円で作った肉体!? 横川尚隆、“デカすぎる背中”にネット衝撃
『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』は、5人組動画クリエイター・コムドットが最大1億円の賞金をかけ、30時間連続で襲いかかるミッションに挑戦する大規模バラエティ特別番組。ミッションをクリアし続ければ1億円を全額獲得できますが、失敗するたびにクリーム砲やパイ投げの罰ゲームを受け、賞金が減額されていく。
そこへ子ども記者たちが現れ記者会見が開幕。記者から「この体を作るために借金をしたのは本当か」と問われた横川は、「おじさんはいっぱいお金を借りてるの。500万くらいかな」と衝撃の事実を告白。さらに最高月収を「1000万くらい」と明かすも、「（借金は）それでも返さないよ。おじさんは逃げ切ろうと思ってる」と破天荒な宣言を放ち、これにはコムドットも「めちゃくちゃ言ってるよ！」と猛ツッコミ。現場は大きな笑いに包まれた。その後、子ども記者から借金経験を問われたコムドットは、やまととゆうたが「ない」と答える一方で、あむぎりが「パソコンを買うためにひゅうがに借りた」、ひゅうがが「あっちゃん（あむぎり）にお金をちょっと借りている」と、メンバー間の意外な金銭事情を次々と暴露。生放送ならではの赤裸々な告白が続き、視聴者の注目を集め続けていた。
『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』はABEMAにて見逃し配信中。