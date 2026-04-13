シロカは、パワフルな風量と上下左右の立体的な首振りでお部屋のすみずみまで送風する「3Dサーキュレーター」の新モデルを、2026年5月2日に発売します。カラーはホワイトとミルクティーの2色。実売価格は1万890円（税込）。

「3Dサーキュレーター」（ホワイト）

記事のポイント サーキュレーターは風を直接当てて涼しめるほか、部屋の空気を循環させて冷房や暖房効率を高めることが期待できます。部屋の広さに合った風量のモデルを選びましょう。

本製品は、コンパクトさとパワフルな風量を両立させ、立体的な首振りで部屋中の空気循環を行うサーキュレーター。2026年モデルはさらに対応畳数が広がり、過去最大の28畳までの部屋に対応できるように進化しました。

コンパクトなサイズ感ながらパワフルな風を実現。首振り角度は上90°、左右80°（正面から40°）・120°（正面から60°）・330°（正面から165°）から選択可能。立体的な首振りで部屋のすみずみまで送風して空気を循環させることができ、シリーズ最大の約28畳までの広い空間に対応します。

たくさんの空気を取り込んで空気循環をするサーキュレーターは、ほこりなどの汚れが溜まりがち。本製品は工具不要で前後のガードや羽根を取り外せるため汚れが気になるときにサッとお手入れでき、いつでも衛生的に使えます。

※取り外したガードや羽根は、水に浸し固く絞った布巾での拭き掃除が推奨されています。

本体に搭載された温度センサーで室温を検知する「みまもりモード」を搭載し、自動的に室温に応じた風量と運転状態に切り替えて運転します。検知した室温が24℃以下になると運転を停止するため無駄なく効率的に送風でき、就寝時や熱中症対策などに役立ちます。

風を向けたい方向にリモコンの「ここピタ」ボタンを長押しし、止めたい位置でボタンを離すことで、首の向きを細かく調節することが可能。正面から左右合計330°（左右それぞれ165°）、上90°の範囲で調節でき、欲しいところにピンポイントに風を届けます。

シロカ 「3Dサーキュレーター」 発売日：2026年5月2日 実売価格：1万890円（税込）

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