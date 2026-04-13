Aぇ! groupが、6月17日（水）に4th Single「でこぼこライフ」（グループ初主演映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』主題歌）をリリースする。このシングルの共通カップリング曲に「PRIDE」が収録されることが決定した。

「PRIDE」は、Aぇ! groupが、アイドルでありながら“バンド”というスタイルに本気で向き合うきっかけとなり、その後の活動の大きな武器へとつなげていったジュニア時代から大切に歌い続けてきた楽曲。ジュニアCHANNELに公開されているライブ映像の再生回数は1,900万回を超えるなど、グループを象徴する代表曲のひとつとして音源化が待たれていた作品だ。

さらに、メンバーそれぞれが一言一言を丁寧に紡いだメッセージで構成されたティザー映像も公開された。本作に込められた想いや世界観を、より深く伝える内容となっている。MV本編はまずファンへ届けたいという想いのもと、CDリリース後となる6月19日（金）に公開予定。

■4th Single「でこぼこライフ」

2026.06.17（水）発売

▶︎CDのご予約はこちら：https://lnk.to/Ae_Dekoboko_Life ＜初回限定盤A＞

CD+Blu-ray ：UPCA-9016/1,980円（税込）

CD+DVD ：UPCA-9017/1,683円（税込） ●CD

M-1「でこぼこライフ」

M-2「タイトル未定」※全形態共通

M-3「Rain Sick」※初回限定盤Aのみ収録 ●Blu-ray / DVD(共通)

「でこぼこライフ」 Music Video

「でこぼこライフ」 Music Video Making ＜初回限定盤B＞

CD+Blu-ray ：UPCA-9018/1,980円（税込）

CD+DVD ：UPCA-9019/1,683円（税込） ●CD

M-1「でこぼこライフ」

M-2「タイトル未定」※全形態共通

M-3「サマー・ドラマ」※初回限定盤Bのみ収録 ●Blu-ray / DVD(共通)

「タイトル未定」 Music Video

「タイトル未定」 Making Video Making ＜初回限定盤C＞

CD+Blu-ray ：UPCA-9020/1,980円（税込）

CD+DVD ：UPCA-9021/1,683円（税込） ●CD

M-1「でこぼこライフ」

M-2「タイトル未定」※全形態共通

M-3「GET THE FIRE」※初回限定盤Ｃのみ収録 ●Blu-ray/DVD（共通）

特典映像

「でこぼこライフ」Photoshoot Making ＜通常盤＞

CD：UPCA-5004/1,243円（税込） ●CD

M-1「でこぼこライフ」

M-2「タイトル未定」※全形態共通

M-3「Sweetness」※通常盤のみ収録 ＜おそ松さん盤＞

CD: UPCA-5005/1,000円（税込） ●CD

M-1「でこぼこライフ」

M-2「タイトル未定」※全形態共通 【特典情報】

＜早期予約特典(全形態共通/期間限定)＞

■特典名

フレークステッカーセット（メンバーソロ4種） ■早期予約特典受付期間

・オンラインショップ：2026年4月6日(月)18:00〜4月26日(日)23:59

・実店舗：2026年4月6日(月)18:00〜4月26日(日)閉店時 ■早期予約特典について

※受付期間内に対象商品いずれか1枚のご予約に対して、早期予約特典「フレークステッカーセット（メンバーソロ4種）」

１点を商品お渡し時に差し上げます。

※本施策対象商品は【予約キャンセル不可／全額前金】のみでの受付となります。

※【通常特典（形態別/先着）】は対象外となります。ダブル特典ではございません。

※通常特典の販売カートとは異なりますので、ご予約時にご注意ください。

※店舗やECサイトによって受付の開始が遅れたり、終了時の時間が早まる場合がございます。 ＜通常特典（形態別/先着）＞

■特典

[初回限定盤A（Blu-ray/DVD共通）]

でこぼこシール

※メンバーのイラスト絵柄のぷっくりシール

[初回限定盤B（Blu-ray/DVD共通）]

Aぇ! group缶ミラー

[初回限定盤C（Blu-ray/DVD共通）]

Aぇ! groupアクリルチップ

※メンバーの顔(ソロ4種)絵柄のアクリルチップ

[通常盤]

ステッカーシート

※全員集合写真＆メンバーソロ写真他

[おそ松さん盤]

フィルム風シート

※映画のフィルム風シート(メンバーソロ４種) ■受付期間

2026年4月6日(月)18:00〜先着でなくなり次第終了 ■通常特典について

※対象商品1枚のご予約に対して、形態別特典1点を差し上げます。

※早期予約特典は対象外となります。ダブル特典ではございません。

※早期予約特典のカートとは異なりますので、ご予約時にご注意ください。

※特典は先着でのお渡しとなり、なくなり次第に終了となります。

※ライブ会場他、一部、特典付与対象外の販売もございます。

■映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』

2026年6月12日(金)全国ロードショー © 映画「おそ松さん」製作委員会2026 【ストーリー】

松野家の6つ子、おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松は20歳を過ぎても定職につかず、親の脛をかじるクズで童貞のクソニート。

「せめて普通の大人に…」という親の願いもむなしく、相変わらずのクズらしい毎日を 送っている6つ子だが、ある日を境に周りの反応が一変、クズぶりが称賛されるようになる。

それは、とある研究者が仕掛けた、人間の価値観を“クズであればクズであるほど素晴らしい”という価値観に置き換えてしまう、 『人類クズ化計画』の影響だったのだ……。

平和な世界を取り戻すべく現れた美しき研究者・サクラに協力を求められた6つ子は、

平和を守るため立ち上がる。

世界の未来は、よりによってこの6つ子に託されてしまった…！？果たして人類の運命は――！？ 【作品概要】

原作：赤塚不二夫「おそ松くん」

監督：川村泰祐

脚本：宅間孝行

音楽：橋本由香利

主題歌：Aぇ! group「でこぼこライフ」（UNIVERSAL MUSIC）

キャスト：Aぇ! group

草間リチャード敬太 西村拓哉

渡邉美穂 大貫勇輔 なえなの 野口衣織(=LOVE)／三宅弘城 木村多江

宮内ひとみ 千葉雄大 船越英一郎

制作：はちのじ パイプライン

配給：東宝 © 映画「おそ松さん」製作委員会2026 公式サイト：https://osomatsusan-movie.jp

公式X：https://x.com/osomatsusan_mov

公式Instagram：https://www.instagram.com/osomatsusan_movie/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@osomatsusan_movie

◾️＜Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway＞ [愛知] Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）Aホール

2026年3月7日（土）18:00開演

2026年3月8日（日）12:30開演/17:00開演 [福岡] マリンメッセ福岡A館

2026年3月13日（金）17:00開演

2026年3月14日（土）18:00開演

2026年3月15日（日）12:30開演/17:00開演 [宮城] セキスイハイムスーパーアリーナ

2026年3月28日（土）18:00開演

2026年3月29日（日）12:30開演/17:00開演 [新潟] 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター

2026年4月25日（土）18:00開演

2026年4月26日（日）12:30開演/17:00開演 [大阪] 大阪城ホール

2026年5月1日（金）18:00開演

2026年5月2日（土）13:30開演/18:00開演

2026年5月3日（日・祝） 12:30開演/17:00開演 [北海道] 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

2026年5月30日（土）18:00開演

2026年5月31日（日）12:30開演/17:00開演 [神奈川] 横浜アリーナ

2026年7月4日（土）18:00開演

2026年7月5日（日）12:30開演/17:00開演

2026年7月6日（月）18:00開演

2026年7月7日（火）12:30開演/17:00開演 [静岡] エコパアリーナ

2026年7月11日（土）18:00開演

2026年7月12日（日）12:30開演/17:00開演