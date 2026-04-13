M-1芸人が競馬で大的中!! 2000円が187万円に 千鳥も絶叫「ギャンブルゴリラやん」
お笑いコンビ・千鳥がMCを務める『チャンスの時間』（ABEMA）#357が12日放送。#357では、競馬に人生をかける人たちの流儀に密着する企画「ウマフェッショナル〜競馬の流儀〜」を放送した。
【写真】驚きの払戻額にびっくり！
今回は昨年の『M-1グランプリ2025』（テレビ朝日系）でも決勝の舞台に立ったお笑いコンビ・豪快キャプテンの山下ギャンブルゴリラに密着した。名古屋競馬場での勝負に挑む山下は、朝から9800円の特上ひつまぶしを食し、さらに高額な“大人の遊び”を電話予約するなど、勝つ前から大金を使う「勝ちの前借り」という独自の流儀を披露。さらにパドックでは「G1馬・レガレイラの仲間だと思わせる」ために頭に小さな馬のぬいぐるみを乗せたり、「ズレを大事にする」と謎の理論で馬券を購入したりと、奇行を連発しながらも3レース連続で外し、累計51000円の負けを抱える。
そして迎えた最終の第5レース、これまでの理論を捨てて1番人気と2番人気を軸にした「3連単全通り」を50000円分購入。さらに「馬は人参が好きだから」とオレンジのパーカーに緑の帽子という“人参のコスプレ”をしてレースを見守る。すると、ノーマークだった10番人気の馬が2着に飛び込む大波乱となり、見事3連単が的中！ 払い戻し機で「限度額を超えてます」と表示され、窓口で手渡された金額はなんと「186万9800円」。
トレイに乗せられた大量の札束が画面に映し出されると、スタジオの千鳥とゲストのタレント・菊地亜美は「ええー！！」「すげーー！！」と絶叫の嵐に。ノブは「2000円が186万9800円…ギャンブルゴリラやん」と感嘆し、見事“名に恥じぬ戦い”を見せた奇跡のドキュメンタリーとなった。
『チャンスの時間』最新回はABEMAにて見逃し配信中。
【写真】驚きの払戻額にびっくり！
今回は昨年の『M-1グランプリ2025』（テレビ朝日系）でも決勝の舞台に立ったお笑いコンビ・豪快キャプテンの山下ギャンブルゴリラに密着した。名古屋競馬場での勝負に挑む山下は、朝から9800円の特上ひつまぶしを食し、さらに高額な“大人の遊び”を電話予約するなど、勝つ前から大金を使う「勝ちの前借り」という独自の流儀を披露。さらにパドックでは「G1馬・レガレイラの仲間だと思わせる」ために頭に小さな馬のぬいぐるみを乗せたり、「ズレを大事にする」と謎の理論で馬券を購入したりと、奇行を連発しながらも3レース連続で外し、累計51000円の負けを抱える。
トレイに乗せられた大量の札束が画面に映し出されると、スタジオの千鳥とゲストのタレント・菊地亜美は「ええー！！」「すげーー！！」と絶叫の嵐に。ノブは「2000円が186万9800円…ギャンブルゴリラやん」と感嘆し、見事“名に恥じぬ戦い”を見せた奇跡のドキュメンタリーとなった。
『チャンスの時間』最新回はABEMAにて見逃し配信中。