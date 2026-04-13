◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）

近年の皐月賞は高速化が顕著に進んでいる。過去１０年で良馬場施行が６回あったが、レースレコードだった昨年のミュージアムマイルの１分５７秒０を始め、４回の勝ち時計が１分５７秒台。それより前には１分５８秒を切る決着は１度もなかった。

もう一つ、注目はレース間隔だ。昨年は報知杯弥生賞を使っていたミュージアムマイルが勝ったが、前走から２か月空いていない馬の勝利は１８年エポカドーロ以来。過去１０年の出走馬の前走で約２か月の間隔が空き、今年はリアライズシリウスとロブチェンが該当する共同通信杯組の【４・０・５・１３】という成績は際立つ。

この傾向を踏まえると、カヴァレリッツォは有力だ。朝日杯ＦＳから皐月賞の連勝はないが、そもそもサンプルが少ない。同じ挑戦を行った２０年サリオスは、のちの３冠馬コントレイルに続く２着。前年の朝日杯ＦＳを使った馬は昨年の勝ち馬ミュージアムマイルなど過去５年で５回、３着以内を確保しており、高速化に対応できるスピードの裏付けは心強い。

また、現３歳の牡馬は９ハロン以上の重賞１０鞍すべて中６週以上空けた馬が勝っており、フレッシュな時に結果を出している。先週の桜花賞は阪神ＪＦ１着からの転戦だったスターアニスが快勝。牡馬でも十分に再現があっていい。（山本 武志）