白髪もオシャレになる！？【40・50代】が参考にしたい♡「最旬白髪ぼかしヘア」

ヘアカラーを楽しむとき、白髪をネックと捉えないでOK！ その明るさをデザインと考えれば、かえって華やかなアレンジに挑戦できます。今回お届けするのは、白髪ぼかしカラーを手掛ける美容師さんたちのInstagram投稿。カラーの入れ方や色合いを目安にして、次回のオーダーに役立ててみて。

ハイライトは細めが定番

王道の白髪ぼかしといえば、繊細なハイライトの中にふわっと溶け込ませる方法。染毛力の高い白髪染めを使うことなく、ダメージを抑えながらナチュラルな仕上がりを目指せます。ほどよいコントラストがつくことでハイライト部分が進出して見え、立体感も演出できます。担当した@sakosakosakosakoさんがコメントする「顔まわりにもハイライトを入れることで、小顔効果＆抜け感も◎」というメリットも見逃せません。

根元が伸びても気になりにくい

春らしい明るさのミルクティーベージュも、黄みを帯びた白髪と調和するカラーのひとつ。まろやかな発色が柔らかさを連想させるので、丸みのあるショートボブと上手くリンクします。画像のケースでは、スライシングと呼ばれる技法を使い、ハイライトを面で入れているそう。その強みは「生え際にスライシングでハイライトを入れることで白髪が目立たなくなる」ことにあると、施術した@katayu1204さんは解説。

レイヤーカットと好相性

軽やかに動くヘアスタイルがトレンドの今、その雰囲気とキレイにマッチするのもハイライトの魅力と言えそうです。透明感のあるグレージュを選ぶと、毛流れに沿って柔らかく上品なニュアンスが生まれます。特に顔まわりや表面にはたっぷりレイヤーを入れて、フロントから見たときの若々しさにつながる躍動感を意識してみて。

コントラストをつけると華やか

大胆なデザイン性を求めるなら、思い切ってコントラストをつけてみるのも素敵です。暗めに染めたベースに対して、明るいミルクティーベージュのハイライトを傘のように放射状に広げると、たちまちメリハリの効いた仕上がりに。カモフラージュのためでなく、積極的にハイトーンを楽しんでいる印象に見えそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sakosakosakosako様、@katayu1204様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Nae.S