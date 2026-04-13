◆関西学生野球春季リーグ戦 ▽第２節２回戦 近大３―２立命大（１３日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場）

近大が立命大に雪辱し、１勝１敗とした。「３番・右翼」の久保尊（たける、３年＝木本）が同点の７回１死満塁で決勝の右犠飛。前日の逆転サヨナラ負けの悔しさを晴らした。「打ち損じたんですが、三塁走者の岸本さんがかえってくれて良かったです。（打ったのは）チェンジアップです」と、苦笑いを浮かべた。

１２日の甲子園での１回戦は、１点リードの９回に守りのミスが続いて２点を奪われ、逆転サヨナラ負けした。光元一洋監督は「勝ちゲームを自分たちのミスで落とした」という悔しい負けだった。久保は同点の８回２死二塁で左中間に一時勝ち越しとなる三塁打を放っていた。サヨナラ負けで“幻の決勝打”となりヒーローになり損ねたが、一夜明けて、同じような場面で今度は正真正銘の決勝犠飛を放った。指揮官は「一番大事なところで、必ず打点を挙げてくれる。主軸としての自覚が出てきた」と評価した。

久保は「立命との試合がチームとしても大一番だと思っているので、勝ち点を落とさなかったのはよかった。昨日はあんな負け方をして、チームとしてもズルズル行きそうな雰囲気もあったんですが、４年生を中心に声かけがあって、みんな切り替えることができた」と振り返った。

昨秋優勝の立命大に１勝１敗とした。２季ぶりのＶ奪回へ負けられない３回戦でも久保は勝負強い打撃でチームを勝利に導くつもりだ。