横浜・みなとみらいエリアにて、「STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2026」と題したゴールデンウィークのイベントを実施。

5月4日の「スター・ウォーズの日」とあわせ、大空間にスター・ウォーズの銀河が広がる特別な映像演出や、新作映画にも登場する好奇心旺盛で食いしん坊、そして大きなフォースを秘めた「グローグー」の魅力がたっぷり詰まった造形展示やコンテンツが用意されます☆

横浜・みなとみらい「STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2026」

実施期間：2026年4月29日(水・祝)〜5月24日(日)

実施場所：ランドマークプラザ、MARK IS みなとみらい、グランモール公園

主催：三菱地所プロパティマネジメント株式会社

協力：ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

特別協力：横浜市、(公財)横浜市観光協会

特設サイトURL：https://yokohama-swday.com/

1977年の映画全米公開以来、全世界を興奮と歓喜で満たし、社会現象を巻き起こし続けてきた空前のエンターテイメント「スター・ウォーズ」

2026年は約7年ぶりの新作映画『スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開を5月22日(金)に控える中、ゴールデンウィーク期間中の5月4日(月・祝)「スター・ウォーズの日」を迎えます。

「May the Force be with you.(フォースと共にあらんことを。)」という「スター・ウォーズ」の名台詞にちなんだ「スター・ウォーズの日」として記念日に制定されていることもあり、みなとみらいでの3回目の開催となる2026年は、さらなる盛り上がること間違いなしです！

今回のイベントでは、「スター・ウォーズの日」とあわせ、大空間にスター・ウォーズの銀河が広がる特別な映像演出や、新作映画にも登場する好奇心旺盛で食いしん坊、そして大きなフォースを秘めた「グローグー」の魅力がたっぷり詰まった造形展示やコンテンツを展開されます。

ランドマークプラザ 1階のサカタのタネ ガーデンスクエアでは、歴代シリーズの名シーンや、大人気キャラクターなど、スター・ウォーズの銀河が、巨大な空間に浮かび上がるホログラム映像を投影。

さらにランドマークプラザ3階の風の灯台前には、ウェルカムスポットとして「グローグー」と「マンダロリアン」のスタチューが展示されます。

MARK IS みなとみらい 1階のグランドガレリアでは、高さ約2mの巨大な「グローグー」がお出迎え。

またランドマークプラザ、MARK IS みなとみらいの両館ではスタンプラリーが実施されるほか、イベント期間によって異なるデザインのステッカーが配布されるほか、特設POP UP STOREでは今回のイベント限定のグッズも販売されます。

グランモール公園では、横浜市との連携により、公認コスチュームファンによるキャラクターグリーティングを実施し、特別なMUSIC LIVEも開催される予定です☆

ランドマークプラザ メイン展示：スター・ウォーズの銀河が広がる巨大空間ホログラム映像

展示場所：ランドマークプラザ 1階 サカタのタネ ガーデンスクエア

映像投影時間：10:00〜22:00

1階 サカタのタネ ガーデンスクエアでは、歴代シリーズの名シーンや、大人気キャラクターなど「スター・ウォーズ」の銀河が、巨大な空間に浮かび上がるホログラム映像を投影。

左右の窓の向こうに広がる銀河には、数々のスターシップが飛び交い、壮大な冒険へと誘います。

ランドマークプラザの館内装飾(一例)

3階 風の灯台前には、映画最新作の主人公として、どんな仕事も完璧に遂行する孤高の賞金稼ぎ「マンダロリアン」と、強大なフォースを秘めた「グローグー」の等身大スタチューが登場。

そのほか、エレベーターのラッピング装飾などを観覧できます。

MARK IS みなとみらい メイン展示：巨大な「グローグー」が登場

展示場所：

・巨大グローグー：MARK IS みなとみらい １階 グランドガレリア

・スタチューフォトスポット：MARK IS みなとみらい B4階 エスカレーター前

MARK IS みなとみらい1階 グランドガレリアでは、高さ約2mの巨大な「グローグー」がお出迎え。

みなとみらいの街並みを背景にしたフォトスポットで、イベントの想い出に記念撮影が楽しめるエリアです。

さらに地下4階では「グローグー」のスタチューがフォトスポットとして展示されます。

MARK IS みなとみらい MARK IS minatomirai PERFECT DUO COLLECTION

実施期間：2026年4月29日(水・祝)〜5月24日(日)※一部店舗により異なります

MARK IS みなとみらいの一部店舗にて「スター・ウォーズ」関連グッズや新作映画をモチーフにしたグッズを販売。

様々なグッズをMARK IS みなとみらいの中で見つることができます。

また地下4階では、グッズの展示を実施。

さらに、MARK IS minatomirai PERFECT DUO COLLECTION対象店舗でスター・ウォーズグッズを購入された方には、オリジナルステッカーがプレゼントされます。

※ステッカーはなくなり次第配布終了

※キャンペーンはマークイズみなとみらい限定での開催となります。ランドマークプラザなど、他施設では配布していません

スポーツデポフラッグシップストア「マンダロリアン／半袖Tシャツ」

価格：3,999円(税込)

販売店舗：B2階スポーツデポフラッグシップストア

「マンダロリアン」のロゴがあしらわれたTシャツ。

袖の両サイドにもデザインが入った、おしゃれな一着です。

靴下屋「スター・ウォーズ 絵柄プリントソックス」

価格：2,750円(税込)

販売店舗：2階 靴下屋

「スター・ウォーズ」作品に登場するキャラクターたちをデザインした靴下。

「マンダロリアン」と「グローグー」や、「R2-D2」「C-3PO」たちのお顔などが総柄でプリントされています。

ユニクロ「スター・ウォーズUT／リラックスフィット」

価格：各1,990円(税込)

発売日：2026年5月1日(金)

種類：全4柄

販売店舗：2階 ユニクロ

歴代の「スター・ウォーズ」作品や「マンダロリアン」のアートを使用したTシャツ。

全4柄から好きなデザインを選ぶことができます。

212 KITCHEN STORE「ダイカットクッション」

価格：2,530円(税込)

発売日：2026年5月12日(火)

販売店舗：3階 212 KITCHEN STORE

「グローグー」の全身アートを使用したダイカットクッション。

片手を上げながらこちらをじっと見つめる姿がとってもキュート☆

MARK IS みなとみらい 家族で「スター・ウォーズ」を体験できるワークショップやコンテンツを実施

MARK IS みなとみらいにて、家族で楽しめる「スター・ウォーズ」を“体験”出来るコンテンツを幅広く実施。

塗り絵やワークショップ、タイムチャレンジなどが楽しめます。

キャラクター塗り絵体験

開催日時：2026年4月29日(水・祝) 13:00〜17:00

開催場所：MARK IS みなとみらい １階 グランドガレリア

人気キャラクターを中心とした塗り絵。

自由な発想でキャラクターに色を付けることができます。

スタンプ ワークショップ

開催日時：2026年5月2日(土) 13:00〜17:00

開催場所：MARK IS みなとみらい 1階 グランドガレリア

魅力的なキャラクターをモチーフにしたスタンプで楽しむ、スタンプ ワークショップ。

スタンプを組み合わせ、オリジナルトートバッグを作ることができます。

May the 4th タイムチャレンジ

開催日時：2026年5月3日(日・祝)〜5月4日(月・祝) 13:00〜17:00

開催場所：MARK IS みなとみらい 1階 グランドガレリア

5月4日の「スター・ウォーズの日」にちなみ、5.4秒ピッタリに時間を止めて楽しむ「May the 4th タイムチャレンジ」

秘めたるフォースを感じて、伝説のジェダイ・マスターの称号を目指します。

レゴ(R)スター・ウォーズ TM ワークショップ

開催日時：2026年5月5日(火・祝) 13:00〜17:00

対象年齢：10歳以上

開催場所：MARK IS みなとみらい 1階 グランドガレリア

「レゴ(R)スター・ウォーズ TM」を使用したワークショップ。

『スター・ウォーズ／マンダロリアン＆グローグー』にちなんだ「スター・ウォーズ」のレゴ(R)ブロックを組み立てて楽しむことができます。

※こどもの日にあわせたイベントのため、お子様限定のワークショップです。保護者の方は同伴にて参加可能です

©2025 The LEGO Group.

スター・ウォーズ ペーパークラフト

開催日時：2026年5月6日(水・振休) 13:00〜17:00

開催場所：MARK IS みなとみらい 1階 グランドガレリア

スター・ウォーズの人気キャラクターを紙で組み立てるペーパークラフト体験。

「ダース・ベイダー」や「R2-D2」など、子どもから大人まで楽しめるクラフトコンテンツです。

※参加人数・数に限りがあります。なくなり次第終了となります

ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい：特別上映「スター・ウォーズ」映画全11作品を迫力ある音響システムで体感

上映期間：2026年4月24日(金)〜5月7日(木)

上映場所： MARK IS みなとみらい 5階 「ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい」

「ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい」にて、映画最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開を記念した特別上映を実施。

「スター・ウォーズ」のシリーズ作品エピソード1-9と『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』、『ハン・ソロ／スター・ウォーズ・ストーリー』の計11作品の一挙上映が行われます。

全スクリーン・全席がFLEXOUND(フレックス サウンド) Augmented Audioを導入しており、音響システムは「音と振動」を発生させるスピーカーを全ての椅子に内蔵。

椅子の枕や背部から発する「音と振動」により身体全体で音を感じることができ、「スター・ウォーズ」の迫力あるアクションや臨場感溢れる世界観を体感することができます。

また、5階フロアにはシネマ風のフォトスポットを設置。

「スター・ウォーズ」の世界に浸りながら新作映画の公開待つことができます。

※各上映日の2日前から販売(劇場メンバーズカード会員は3日前の21:00から) 詳細は劇場HP等で確認ください

※FLEXOUND(フレックス サウンド) Augmented Audioとは、フィンランドの拡張音響システム開発会社FLEXOUND (フレックスサウンド)社の特許技術による音響システムです

ランドマークプラザ＆MARK IS みなとみらい「STAR WARS POP UP STORE」

ランドマークプラザとMARK IS みなとみらいに「STAR WARS POP UP STORE」が期間限定オープン！

Tシャツやトートバッグなどのアパレル雑貨をはじめ、マグカップやスマホ関連グッズなど、オリジナルのスター・ウォーズ デザイングッズがバラエティ豊かに取り揃えられます。

開催場所：

ランドマークプラザ・1階 フェスティバルスクエア・3階イベントスペースMARK IS みなとみらい・5階イベントスペース

開催期間：2026年4月29日(水・祝)〜5月24日(日)

営業時間：

ランドマークプラザ・1階 11:00〜20:00※土日祝日および4月30日(木)、5月1日(金)、は、10:00〜21:00となります。※最終日は10:00〜20:00・3階 11:00〜20:00MARK IS みなとみらい・施設営業時間に準ずる

ランドマークプラザ店舗限定：Tシャツ

価格：4,400円(税込)

販売場所：ランドマークプラザ1階会場

「スター・ウォーズの日」のロゴがあしらわれたTシャツ。

横浜のロゴも取り入れた、ファン必見のファッションアイテムです。

ランドマークプラザ店舗限定：マグカップ

価格：2,200円(税込)

販売場所：ランドマークプラザ1階会場

「スター・ウォーズ」作品に登場するキャラクターたちを描いたマグカップ・

ラインアートを使用した、普段使いしやすいドリンクウェアです。

横浜限定：マグネット式 ワイヤレス充電器

価格：2,480円(税込)

販売場所：ランドマークプラザ1階会場

「チューバッカ」「ヨーダ」「ストームトルーパー」たちを描いたワイヤレス充電器。

ライトセーバーを手に戦う「ダース・ベイダー」と「ルーク・スカイウォーカー」にも注目です。

横浜限定：リールストラップ付 ICカードホルダー

価格：2,480円(税込)

販売場所：ランドマークプラザ1階会場

レッドとブルーの2色で物語の世界観を表現したICカードホルダー。

リールストラップ付きなので、バッグやリュックに付けたまま使用することができます。

ランドマークプラザ・MARK IS みなとみらい「スター・ウォーズ オリジナルスタンプラリー」

台紙配布場所：ランドマークプラザ・MARK IS みなとみらいの施設各所

スタンプ台設置場所：ランドマークプラザ館内 2か所 / MARK IS みなとみらい館内 2か所

開催期間：2026年4月29日(水・祝)〜5月6日(水・祝)

ステッカー引換時間：10:00〜18:00

ステッカー引換場所：ランドマークプラザ 3階 ステッカー引換特設ブース／MARK IS みなとみらい B4階 ステッカー引換特設ブース

ランドマークプラザ・MARK IS みなとみらい両施設を巡って、キャラクターがデザインされた4つのスタンプをすべて収集された方には、期間ごとに異なるオリジナルステッカーをプレゼント。

「スター・ウォーズの日」ロゴや

新作映画『スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー』

「グローグー」デザインのイベントキービジュアルなどが登場する予定です。

ライトセーバー バルーンやお面、うちわを配布

お面イメージ

配布場所・日時：

ライトセーバー バルーン・ランドマークプラザ 3階 風の灯台前入口 5月3日(日・祝)〜5月5日(水・祝) 15:00〜・MARK IS みなとみらい 1階 グランドガレリア 5月3日(日・祝)〜5月5日(水・祝) 10:00〜・グランモール公園 MMテラス付近 5月4日(月・祝) 13:00〜うちわ・MARK IS みなとみらい 1階 グランドガレリア 5月22日(金)〜5月24日(日) 10:00〜お面・MARK IS みなとみらい 1階 グランドガレリア 5月22日(金)〜5月24日(日) 13:00〜

イベントをさらに楽しめる、ライトセーバーをモチーフにしたバルーンを配布。

さらに映画最新作に登場する「マンダロリアン」と「グローグー」のお面や映画最新作のビジュアルを用いたうちわが数量限定で配布されます。

※イベントは予告なく変更・中止となる可能性があります

グランモール公園：巨大なフォトスポットウォールが出現

設置場所：グランモール公園

設置期間：2026年5月3日(日・祝)〜5月5日(火・祝)

ルーカスフィルム公認のファンコスチューム団体より、スター・ウォーズの人気キャラクターたちが登場。

訪れたゲストと一緒に記念写真を撮り、「スター・ウォーズの日」を盛り上げます。

グランモール公園：地元の吹奏楽部と音楽隊がそれぞれ奏でるMUSIC LIVE

開催場所：グランモール公園

開催期間：2026年5月4日(月・祝) ※詳細は決まり次第HPに掲載されます

STAR WARS DAYに合わせて、地域の消防音楽隊と高校吹奏楽部などを招いて特別なMUSIC LIVEを開催。

地域の音楽隊によって奏でられる特別な演奏で、ここでしか聴けない「スター・ウォーズ」の音楽など、様々な演奏でゴールデンウィークを盛り上げます。

ランドマークプラザ、MARK IS みなとみらいなどで展開される「スター・ウォーズ」の世界観に没入する体験イベント。

横浜・みなとみらいエリアにて2026年4月29日より1か月に渡り開催される「STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2026」の紹介でした☆

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