岡本真夜「2年前、もう歌えないかもしれないと…」メッセージに反響 「歌える限り歌い続けて」「今までもこれからも大好き」
シンガー・ソングライターの岡本真夜が、13日までに自身のXを更新し、ファンクラブ開設を発表した。
【写真】デビュー30周年の岡本真夜、最新ビジュアル
岡本は「ファンクラブ再び」とビジュアルを披露し、「2年前、もう歌えないかもしれないと思いファンクラブを閉じてしまいましたが、本日改めて開設いたしました。変わらず応援してくださる皆さんに恩返しできたらと思っています。よかったら覗いてみてください。いつもありがとう」と感謝をつづった。
デビュー30周年を迎え、ミニアルバム『singer-songwriter』を今年2月25日にリリース。同作は、デビュー前に制作をした「Lastly」や岩崎宏美の提供曲「10年目のLove Letter」のセルフカバーなど、岡本の30周年の歩みを凝縮した一枚となっている。
また、アルバムのタイトルを冠した全国ツアー『岡本真夜 30th Concert「singer-songwriter」』を実施し、デビュー記念日の5月10日の東京公演まで30周年イヤーを走り抜ける。
ファンからは「待ちに待っていたファンクラブ」「歌える限り歌い続けてくださいね」「今までもこれからも大好き」など、多數の声が寄せられている。
【写真】デビュー30周年の岡本真夜、最新ビジュアル
岡本は「ファンクラブ再び」とビジュアルを披露し、「2年前、もう歌えないかもしれないと思いファンクラブを閉じてしまいましたが、本日改めて開設いたしました。変わらず応援してくださる皆さんに恩返しできたらと思っています。よかったら覗いてみてください。いつもありがとう」と感謝をつづった。
また、アルバムのタイトルを冠した全国ツアー『岡本真夜 30th Concert「singer-songwriter」』を実施し、デビュー記念日の5月10日の東京公演まで30周年イヤーを走り抜ける。
ファンからは「待ちに待っていたファンクラブ」「歌える限り歌い続けてくださいね」「今までもこれからも大好き」など、多數の声が寄せられている。