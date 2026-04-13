岡本真夜「2年前、もう歌えないかもしれないと…」メッセージに反響 「歌える限り歌い続けて」「今までもこれからも大好き」

岡本真夜「2年前、もう歌えないかもしれないと…」メッセージに反響 「歌える限り歌い続けて」「今までもこれからも大好き」