長崎が生んだ女性貿易商「大浦 慶」。

生誕200年に向けた記念事業が発表されました。

顕彰碑の建立やミュージカル制作を通して、功績を次世代に伝える取り組みが動き出します。

江戸時代末期、長崎を拠点に日本初の女性貿易商として活躍した、大浦 慶。

2028年に、生誕200年を迎えます。

13日は、経済界や文化・芸術界、寺、神社などでつくる有志団体が、功績を顕彰する記念事業を行うことを発表しました。

（善巡環 前田財団 前田 拓理事長）

「大浦慶がやったこと、功績をもっと残していきたい。2つの流れがある」

1つ目の事業は、顕彰碑の建立です。

明治以降、3度計画されるも、資金面などの問題から実現していませんでした。

今後、設立予定の「顕彰碑を建てる会」で、募金活動やデザインの検討などを進め、生誕200年となる2028年7月30日の除幕を予定しています。

2つ目に、大浦 慶の生涯を題材にしたミュージカル「KEI」を制作。

作曲や脚本は県出身者が担当し、2028年の初公演を目指しているということです。

（長崎OMURA室内合奏団 村嶋 寿深子芸術監督）

「いかにインターナショナルな女性であったかは、今の若い人たちにとってすごく励みになる。音楽を通して表現していきたい」

19日には長崎市でシンポジウムが開かれ、大浦慶についてのパネルディスカッションなどが予定されています。