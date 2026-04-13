京都府南丹市で小学6年の男子児童の行方がわからなくなって3週間。警察は4月12日に山で「靴」を見つけて、DNA鑑定をして男子児童が履いていた靴かどうか確認を進めています。

【写真を見る】【京都小6男児】黒い靴発見、DNA鑑定で確認進める 見つかったのは住民が「歩いている人を見たことない」場所 行方不明から3週間…警察が周辺を重点捜索

京都府の南丹市立園部小学校6年の安達結希さん（11）の行方がわからなくなって3週間。学校では、13日も警察官らが見守るなか、児童らが登校しました。

警察は学校周辺をパトカーで巡回するなど人数を増やして通学路の見守りにあたっています。

安達さんは3月23日午前8時ごろ、父親が運転する車で学校のそばまで送り届けられたのを最後に行方が分からなくなっています。

校内の防犯カメラにも安達さんの姿は映っていなかったということです。

3月29日に、学校から北西に3km離れた山の中で親族が安達さんの「通学用かばん」を発見。警察などはこれまで、かばんが見つかった山の中や市街地など広範囲で捜索にあたってきましたが、新たな手がかりは見つかっていませんでした。

そんななか、警察は4日前から小学校から南西に約6km離れた山を捜索していました。

12日はシャベルで地面を堀るなどして手がかりを探していましたが、警察は12日午後、山中の道路周辺で黒色の靴を発見。



捜査関係者によりますと、安達さんが履いていた靴なのかDNA鑑定するなどして確認しています。

近くに住む人は…

（靴が見つかった場所の近くに住む人）「歩いている人は見たことないね。仕事に行く人とか輸送で篠山に行くからまっすぐ行くとそういうことで使う」

これまで捜索に3回参加した地元の消防団長はー。



（南丹市消防団・野中大樹団長）「おおまかな場所はわかるんですけど、人通りは少ない場所としか言いようがない。たぶん防犯灯もないのではないか。（靴が）発見されたところが消防団員が捜索したかしていないかというのは定かではありません」

警察は13日も約50人態勢で捜索を行い、靴が見つかった場所周辺を重点的に捜索しました。