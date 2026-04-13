玩具とベビー用品の国内最大級の総合専門店を運営する日本トイザらスは、スクウェア・エニックスが展開する「ドラゴンクエスト」シリーズの公式ベビー・キッズ向けブランド「ドラクエベビー＆キッズ」の新作となる夏のアパレルコレクションを4月16日から販売する。スイムウェアのラッシュガードやサーフパンツ、涼しいメッシュ生地を使用したパジャマなど、夏にぴったりのアイテムを取り揃えた。前回の14アイテムから大幅に拡充した全23アイテムを、全国のベビーザらス店舗（トイザらス・ベビーザらス併設型店舗含む）（一部併設型店舗およびトイザらス単独店舗での取り扱いはない）およびトイザらス・ベビーザらス オンラインストアと、スクウェア・エニックスの公式オンラインショップ「スクウェア・エニックス e−STORE」で販売する。

「ドラクエベビー＆キッズ」は、今年で40周年を迎えるロールプレイングゲーム（RPG）「ドラゴンクエスト」シリーズの公式ベビー・キッズブランド。「ドラゴンクエスト」は2世代、3世代にわたって親しまれてきたゲームであり、そんなプレイヤーの人々に向けて誕生した同ブランドの商品は、子どもや孫とのコミュニケーションツールとして楽しめるよう、願いを込めて制作されている。

今回販売する新商品は、一昨年9月の発売以来、好評を博している同ブランドのベビー・キッズウェア。これまで人気だったロンパースやトップス、ボトムスに加え、夏に活躍するスイムウェアを着ぐるみタイプやラッシュガードとして展開する。さらに、キャップやハットなどの小物から洋服まで、夏を楽しく過ごせるラインアップになっている。人気絵本「スライムぴぴぴ」のキャラクターをあしらった総柄アイテムも新登場し、「ドラクエベビー＆キッズ」のウエアを装備して、冒険気分を楽しんでほしいとのこと。

ベビーザらスは、これからもさまざまな商品やサービスの提供を通じて、パパ・ママの驚きと喜びにあふれた楽しい子育てを応援する。

［小売価格］1299円〜3999円（税込）

［発売日］4月16日（木）

日本トイザらス＝https://www.toysrus.co.jp/ja-jp