週明け１３日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比２５３円６９銭（０・５２％）安の４万８１２５円２５銭だった。

連続で下落した。３３３銘柄のうち、７割にあたる２３４銘柄が値下がりした。

日経平均株価（２２５種）の終値は、４２１円３４銭（０・７４％）安の５万６５０２円７７銭だった。日経平均への影響度の大きい一部の半導体関連銘柄の下落により、読売３３３と比べて下落幅が大きくなった。

パキスタンで行われた米国とイランの戦闘終結に向けた協議が合意に至らず、中東情勢の先行き不透明感から売り注文が広がり、東証プライム銘柄の６割超が値下がりした。トランプ米大統領がホルムズ海峡を封鎖すると表明し、原油価格が高騰したことも相場の重しとなった。

読売３３３の構成銘柄の下落率は、中東情勢の悪化で製品の接着剤などで使う有機溶剤の調達が不安定になったとしてユニットバスなどの製品の新規受注を停止したＴＯＴＯの７・１５％が最も大きかった。住友電気工業（６・１８％）、イビデン（５・０８％）と続いた。

上昇率は、電通グループ（１０・１０％）、安川電機（７・０５％）、ＳＵＭＣＯ（５・９３％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は１６・８４ポイント（０・４５％）低い３７２３・０１。