女優の出口夏希（24）が3日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に出演。マネジャーからのタレコミに反論した。

北村匠海、黒崎煌代とともに出演し、各マネジャーから「直してほしいこと」を紹介された。

出口のマネジャーは「もっと自分らしさを出して」とリクエストした。「打ち合わせとか、撮影の合間はいっぱいしゃべるのに、いざ番組に出てカメラが回った瞬間、緊張して台本に書いてあること以外しゃべらなくなる。そろそろ直してください」とタレコミをされた。

出口は不満そうで「最近よくなってると思ってるんですけどね」と反論。ハライチ澤部佑は間髪入れず「あーじゃあケンカですねマネジャーさんとね」と語り、スタジオを笑わせた。

出口は「最近ネプチューンさんに言われました。『もっとしゃべって』って」と明かし、澤部は「ネプリーグね。厳しいね」と笑った。

北村は「たしかに僕らが答えてて、出口さんだけが見てるって状況のときに、本当に石みたいになってました。緊張なのかわからないですけど、石みたいになってました」と番組出演時の裏話を語った。

出口は「今の現場でも監督に『緊張しないでしょ？』って（言われて）、『してるから！』って」と撮影現場でのやりとりについて明かすと、ハライチ岩井勇気からも「なんでキレちゃうの」とツッコまれていた。