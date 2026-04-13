【キラ★ガチャシール ぷっくりドロップ】 8月1日 発売予定 価格：3,999円

タカラトミーは、シールメーカー「キラ★ガチャシール ぷっくりドロップ」を8月1日に発売する。価格は3,999円。

本商品はガチャマシン型立体シールメーカーで、、付属のシールパーツとドロップパーツをガイドプレートに配置し、本体にセットしてハンドルを回すと、表面が“ぷっくり”とした立体的なシールが簡単に作成できる。“ガチャ”風のハンドルを搭載し、ハンドルを“ガチャっ”と回すと、 “ぷっくり”とした立体型のシールが完成する。

ハートやイチゴ、うさぎなど5種類の形の“ぷっくり”としたドロップパーツを使って、48個のシールを作ることができる。

同時発売の専用別売りセットでは、サンリオキャラクターズのハローキティをはじめ、ハートやイチゴ、ねこなどバリエーション豊かなシールづくりが楽しめる。さらに付属のブリスターパーツと専用台紙を使って、作ったシールをブリスターパッケージ風のチャームにすることができ、シール完成後もオリジナルのカスタマイズを幅広く楽しめる。

キラ★ガチャシール ぷっくりドロップ

8月1日 発売予定

価格：3,999円

キラ★ガチャシール ぷっくりドロップ 専用別売りセット

8月1日 発売予定

価格：1,799円

キラ★ガチャシール ぷっくりドロップ 専用別売りセット ハローキティ

8月1日 発売予定

価格：1,799円

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