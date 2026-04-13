本日13日、道南の松前で桜の開花が発表されました。昨年より7日早く、平年より14日早い観測となり、観測史上2番目に早い開花となりました。なお、松前の桜の観測は松前町の独自観測で、松前公園にて行われています。北海道にも桜前線上陸となりましたが、今後も順調に桜の開花が進み、全道的に平年よりも10日くらい早い桜の開花となりそうです。

松前で桜が開花! 統計史上2番目の早さに

本日13日、松前で桜(ソメイヨシノ)が開花しました。松前の桜の開花は、昨年より7日早く、平年より14日早い観測となり、観測史上2番目に早い開花となりました。なお、これまでで最も早く松前で桜が開花したのは4月11日(2023年)です。

この開花により、北海道への桜前線の上陸となりました。本日13日、青森でも桜の開花の発表があり、同じ日に津軽海峡を渡りました。例年では、青森で開花が観測されてから4〜5日で北海道へ上陸します。



3月の北海道の平均気温は日本海側を中心に全道的に平年より高くなり、旬別の平均気温もそれぞれ高くなりました。4月に入ってからも全道的に気温は平年より高く経過し、松前では4月上旬の平均気温が平年より3.0℃高くなりました。このような暖かさによって花芽の生長は順調に進み、平年より早い桜の開花となったと考えられます。

桜の開花は平年より10日ほど早い見込み お花見の予定は計画的に

今後も順調に桜の開花が進み、全道的に平年よりも10日くらい早い桜の開花となりそうです。最も遅い根室で5月7日と、約1か月かけて桜前線は北上し、終着を迎える見込みです。

そして開花からだいたい3日から5日後くらいに満開となる所が多くなりますので、道央や道南など早い所ではゴールデンウイークの前半にかけて見頃を迎えるという所もあるでしょう。お花見の予定は早めに立てておく方がよさそうです。