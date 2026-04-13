プロ野球・中日に金銭トレードで移籍した杉浦稔大投手が13日、入団会見を実施。この様子が球団HPで公開されました。

2013年ドラフト1位で国学院大からヤクルトに入団した杉浦投手。2017年途中にトレードで日本ハムへ移籍しました。その後は先発として登板を続けるも、2021年からは中継ぎに転向。今季はいまだ1軍登板がありませんでしたが、ブルペン運用にも苦しむ中日から求められ、新天地への移籍となりました。なお背番号は「33」となります。

現在リーグワーストとなるチーム防御率4.29をマークしている中日。杉浦投手は「自分にとって大きなチャンスだと思って楽しみにしてきました」と移籍への思いを明かします。自身の強みはストレートと奪三振率。「強気に攻めてしっかり0で抑えて帰ってくるという投球に期待してほしいです」と活躍に力をこめました。

日本ハムには、中日と縁も深い選手が多く在籍しており「ファイターズでは福谷さんや郡司、山本と中日出身の選手がいたので、トレードが決まっていろいろ情報をいただきました」と明かします。さらに「ファイターズ時代は宇佐見とバッテリーを組んでいましたし、齋藤綱記は同じ北海道出身、面識があるチームメイトがいるのはすごく心強い」とし、「今求められているのはブルペンで、しっかりと試合をつなぐことが期待されているとこだと思うので、そこを担っていけるように頑張っていきます」と意気込みました。

井上一樹監督は、獲得の経緯について「ドラゴンズのブルペン事情、怪我人が出てうまく回らない中で、各球団にどんな選手がいるのだろうと僕なりに調べていた時、杉浦君には失礼ですけれど目に止まった。今までの経験、投げてきたポジションを踏まえて、どちらかというと中継ぎから抑えまでやってきた選手、今補充したいポジションにマッチするというところで、日本ハムさんに話しをしたという経緯です」と説明。今後に向けては2軍での調整を経て、早めに1軍起用に移行したい考えを明かしました。