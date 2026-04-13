2.5次元歌い手アイドルグループすとぷりが12日、新曲「ハルイロハ」のミュージックビデオ（MV）をYouTube公式チャンネルに公開した。6月4日の結成10周年を迎えるメモリアルイヤーに、春の訪れを感じさせる一曲を届けた。

同曲は、メンバーのるぅとが作詞作曲を手掛けた、期待と不安が入り混じる新生活をテーマにしたポップバラード。「どんな場所でも手は繋いだままで」という歌詞で、新生活に踏み出す戸惑いや緊張に寄り添い、そっと見守る視点で描かれている。

さわやかなハーモニーを奏でたメンバーたち。るぅとは「そばに居させてね」、ジェルは「新しい毎日がちゃんと君の味方でありますように、無理せず、でもちょっとだけ前へ。応援してるよ」、莉犬は「これからの日々が君にとって、素敵な毎日になりますように」、ころんは「いろんなことあると思うけど、みんなで頑張ろうぞおお!!」と、ファンたちにエールも送った。

6月20日の愛知からは、結成10周年記念のアリーナツアー「すとろべりーめもりー Vol.10th anniversary 〜すとぷり ARENA TOUR〜」をスタートさせる。大きな節目を迎えるすとぷり自身の新たなスタートにもリンクする曲だ。