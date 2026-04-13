映画ランキング：『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』シリーズ最高のオープニング成績で初登場1位
最新の全国映画動員ランキング（4月10日〜12日の3日間集計、興行通信社調べ）は、人気アニメシリーズの劇場版29作目『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が初日から3日間で動員231万8000人、興収35億200万円をあげ、ダントツの初登場1位に輝いた。
【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル
昨年、シリーズ歴代No.1のオープニング成績でスタートを切った『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』を上回る3日間成績であり、前3作連続で最終興収100億円を突破していることから、さらなる記録更新にも期待がかかる。
本作では、バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」が開催される横浜・みなとみらいに向かうコナンたちの前に、暴走する謎の“黒いバイク”と、それを追う神奈川県警交通機動隊の萩原千速が現れ、激しいカーチェイスが繰り広げられる。
監督は2023年公開の『名探偵コナン 黒鉄の魚影（サブマリン）』で演出を手がけた蓮井隆弘。声の出演は高山みなみ、山崎和佳奈らレギュラー陣に加え、千速役に沢城みゆき、ゲスト声優として横浜流星と畑芽育も参加している。
6週連続1位だった『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』は、週末3日間で動員7万6600人、興収9800万円をあげて2位となった。累計成績は動員311万人、興収39億円を突破している。
3位は『私がビーバーになる時』で、累計動員165万人、興収21億円を超えた。4位は『プロジェクト・ヘイル・メアリー』が続いた。
5位は、公開8週目を迎えた『超かぐや姫！』。このほか、既存作品では、9位の『ウィキッド 永遠の約束』が累計成績で動員124万人、興収20億円を突破した。
また、先月の「第98回アカデミー賞」でジェシー・バックリーが主演女優賞に輝いたクロエ・ジャオ監督作『ハムネット』は、11位でのスタートとなった。
■全国映画動員ランキングトップ10（4月10日〜12日）
1（NEW）名探偵コナン ハイウェイの堕天使（公開週1）
2（1↓）映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城（7）
3（2↓）私がビーバーになる時（5）
4（3↓）プロジェクト・ヘイル・メアリー（4）
5（5→）超かぐや姫！（8）
6（4↓）鬼の花嫁（3）
7（9↑）劇場版「暗殺教室」みんなの時間（4）
8（8→）ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編（5）
9（6↓）ウィキッド 永遠の約束（6）
10（7↓）映画 えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜（3）
※11（NEW）ハムネット（1）
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昨年、シリーズ歴代No.1のオープニング成績でスタートを切った『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』を上回る3日間成績であり、前3作連続で最終興収100億円を突破していることから、さらなる記録更新にも期待がかかる。
監督は2023年公開の『名探偵コナン 黒鉄の魚影（サブマリン）』で演出を手がけた蓮井隆弘。声の出演は高山みなみ、山崎和佳奈らレギュラー陣に加え、千速役に沢城みゆき、ゲスト声優として横浜流星と畑芽育も参加している。
6週連続1位だった『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』は、週末3日間で動員7万6600人、興収9800万円をあげて2位となった。累計成績は動員311万人、興収39億円を突破している。
3位は『私がビーバーになる時』で、累計動員165万人、興収21億円を超えた。4位は『プロジェクト・ヘイル・メアリー』が続いた。
5位は、公開8週目を迎えた『超かぐや姫！』。このほか、既存作品では、9位の『ウィキッド 永遠の約束』が累計成績で動員124万人、興収20億円を突破した。
また、先月の「第98回アカデミー賞」でジェシー・バックリーが主演女優賞に輝いたクロエ・ジャオ監督作『ハムネット』は、11位でのスタートとなった。
■全国映画動員ランキングトップ10（4月10日〜12日）
1（NEW）名探偵コナン ハイウェイの堕天使（公開週1）
2（1↓）映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城（7）
3（2↓）私がビーバーになる時（5）
4（3↓）プロジェクト・ヘイル・メアリー（4）
5（5→）超かぐや姫！（8）
6（4↓）鬼の花嫁（3）
7（9↑）劇場版「暗殺教室」みんなの時間（4）
8（8→）ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編（5）
9（6↓）ウィキッド 永遠の約束（6）
10（7↓）映画 えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜（3）
※11（NEW）ハムネット（1）