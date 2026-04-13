◇SVリーグ 東レ静岡1―3広島T（2026年4月12日）

SVリーグ男子8位の東レ静岡は12日、6位・広島Tとの今季ホーム最終戦に1―3で敗れ、白星で飾ることはできなかった。試合後には内定選手時代を含め7シーズンにわたりプレーし、今季限りでの現役引退を発表した副将のL山口拓海（28）に加え、退団する主将のOH藤中優斗（29）ら6選手が感謝を伝えるあいさつ。万雷の拍手に包まれた。

レフトからOH山田のスパイクがアウトになった瞬間、白星での締めくくりは実現できなかった。それでも1972人が詰めかけた東レ静岡の熱いファンとともに、2時間6分を全力で駆け抜けた背番号3の表情には充実感がにじんでいた。

「全体的にはレセプションもディグも上がっていた。試合中の“楽しかった”という思いが良いプレーにつながったと思います」

山口が本職でプレーするのは昨年2月9日以来、427日ぶりだった。試合前から「緊張していました」と苦笑いも、白い勝負服に身を包み、コートに立ってしまえば普段着のプレーが光った。25―22で先取した第1セットは安定したサーブレシーブが起点となり、OH重藤のアタックにMB難波の速攻、MB李のブロックがヒットした。第2セット以降も体を張ったプレーで何度もチャンスを演出。しかし、一度傾いた相手への流れを覆すことはできなかった。

「一つ心残りは勝っていればPOM（殊勲者インタビュー）をもらえたんじゃないかということです」

試合後、唯一の引退選手としてマイクを握った山口は場内を笑わせたが、胸の内には自身とチームが目標にしてきた「日本一」を達成できずに現役を終えることへの悔しさが強く残っている。思うようなプレーができず、腰痛やケガにも苦しんだ。そんな時でもファンの応援と声援は力となった。だからこそ改めて「ありがとう」と丁寧に頭を下げた。

仲間によって10回以上宙に舞った。プレーした7シーズン同様、7度「拓海コール」も起きた。最高の“おもてなし”により、東レ静岡を支えてきた守護神が笑顔でホームコートを去った。

▼OH小沢宙輝 6シーズンお世話になりました。思うような結果が残せずファンの皆さんに結果で恩を返せずもどかしい。

▼S酒井啓輔 7シーズンあっという間に過ぎた。つらいことが多くありましたが、このチームメートに巡り会えて乗り越えられた。この経験を生かし新天地でも頑張ります。（いずれも今季で退団）