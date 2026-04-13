任期満了に伴う能代市長選挙が12日に告示されました。



20年ぶりに新たな市長が決まる選挙で、いずれも無所属の新人2人による一騎打ちとなっています。



能代市長選挙に立候補したのは、届け出順に、いずれも新人で、元能代市議会議員の鍋谷暁氏31歳と元県議会議員の吉方清彦氏55歳の無所属の2人です。



無・新 鍋谷暁氏

「これから希望溢れる能代、若者が帰ってきたいと思える能代、そしてその先、全ての世代の皆さんが希望と幸福を感じられる、そういった能代を私は先頭に立って目指していきます。その中で、私は自らの足で赴いて、皆さんの課題を聞きそういった市長を目指していきます。どうかどうか能代の新時代、私とともに築いていただけないでしょうか」





鍋谷氏は、子育て支援の充実や産業振興などによって、若い世代に選ばれるまちづくりを進め人口の流出に歯止めをかけると訴えています。また、医療体制や公共交通を維持・確保し、人口減少が進む中でも暮らしやすい市政の実現を目指します。無・新 吉方清彦氏「能代は人の交流で栄えたまちであります。古今東西、いつの時代でもどんな地域でもどんな国でも人が集まる地域というのが栄えるんです。決して、諦めてはいけません。諦めることが多いですけども私は決して能代の未来を諦めないし、そして自分の挑戦も諦めたことがありません。諦めないで、諦めないでこの地域をしっかりと前に進めていこうではありませんか」吉方氏は「多様性と活気のある地域にこそ新たな価値が生まれる」と主張しています。“全国や海外から人や技術が集まる能代市”の実現を目指すとともに、地域を支えてきた農業や木材関連産業のさらなる振興、所得の向上などに力を注ぎたいと訴えています。旧能代市と二ツ井町が2006年に合併して以来、これまで5期20年務めてきた齊藤滋宣市長は、引退を表明しています。20年ぶりに新たなかじ取り役が決まる能代市長選挙は、19日日曜日に投票が行われ、即日開票されます。※4月13日午後6時15分のABS news every.でお伝えします