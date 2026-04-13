県内でまたも風車の事故です。



12日、男鹿市で風車の羽根が折れる事故があり、風車を設置した会社や維持・管理を行う会社の担当者が現場の状況を調査しました。



現場周辺に落ちていた破片は大きいもので約5メートル。



経済産業省は14日にも事故現場に入り事故の調査を始める予定です。



深瀬博史記者

「あちらが事故のあった風車です。一晩経った今も、3枚あるうちの1つが折れてぶら下がった状態となっています。現場へ続く道は、いま規制されていて、関係者が事故の調査に入っていると思われます」





羽根が折れたのは、男鹿市船越の男鹿総合観光案内所の近くにある陸上風車です。男鹿警察署の調べによりますと、12日午後2時過ぎ、「風車の羽根が折れている」と110番通報がありました。けがをした人はいませんでした。近所の人「感じることっていうと、やっぱりほら、近くはもうちょっと通れないなっていう感じ。想像もしてなかったからね。ここら辺で折れるなんて。実際にあることだから、やっぱり注意しなきゃいけないなと思うんだよね」この風車の製造元は、去年5月に秋田市新屋で羽根が落下した風車と同じドイツのエネルコン社で、モデルが違うものの同じ機種です。維持・管理を行う会社も同じ日立パワーソリューションズです。風車の運転開始は2016年11月で、新屋の事故の後、去年の5月と7月に緊急の安全点検を行い、先月にも定期的な点検を行っていましたが、いずれも異常は確認されなかったということです。13日は日立パワーソリューションズのほか、風車を設置した「風の王国・男鹿」と、男鹿市、それに県の担当者が現地を訪れ、現場の状況を調査しました。ドローンでの調査の結果、風車の半径60メートルの範囲に破片が飛んでいました。大きいもので約5メートルのものが2本ほど確認できたということです。風の王国・男鹿 菅原廣悦社長「この度、市民のみなさんはじめ、県民のみなさまに大変なご心配ご心労おかけしてしまって大変申し訳なく思っております」「前回の事故（新屋）あってから日立パワーさんも自発的にもチェックいただいてますし、私らも定期的な検査の中でもチェックしていますので私らの聞く範囲自社でやった点検の範囲内ではゆめゆめという感じはしますけどね」事故のあった風車は12日午後2時までは出力制御のため止まっていて、運転再開からすぐの事故だったということです。県では13日、県内の発電事業者に風車のメンテナンスの徹底を通知しました。12日の羽根が折れた時間、県内には強風注意報が出されていて瞬間的に突風が吹く可能性がありましたが、12日の男鹿市の最大瞬間風速は午後1時過ぎに観測した11.7メートルでした。秋田地方気象台では、落雷もなく気象的な要因で折れることは考えられないと話しています。経済産業省は14日、担当者を事故現場に派遣して、事故原因の調査を行う予定です。※4月13日午後6時15分のABS news every.でお伝えします