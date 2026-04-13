“ポムポムプリンだらけ”の空間＆グッズ、フードが超かわいい！ ピューロランド「ポムポムすぎるよ展」を体験＜取材レポ＞
サンリオピューロランド（以下：ピューロランド）は、4月10日（金）から12月31日（木）までの期間、ポムポムプリンの30周年を記念したスペシャルイベント「POMPOMPURIN 30th Anniversary」を開催中。本イベントでは、「肩の力を抜いて、ポムっと一息」をテーマに、ポムポムプリンが癒してくれる、やさしい世界観を体験できるコンテンツが館内に登場。30周年を記念した展示やフォトスポット、特別コスチュームを着たポムポムプリンたちとのスペシャルグリーティングなどを楽しむことができる。今回は、“ポムポムプリンだらけ”の館内で楽しめる展示、グッズ、フードを紹介したい。
【写真】飛び出たおしりがキュート！ エントランスのフォトスポットは見逃し注意
■200点もの展示でポムポムプリンを深掘り
現在開催中の「POMPOMPURIN 30th Anniversary」は、ポムポムプリンの“〇〇すぎる”魅力を深掘りする200点もの特別展示をはじめ、期間限定グッズやフードを通して、ポムポムプリンが長年愛され続ける理由を深掘りするファン必見のイベントだ。
イベント初日に実施されたメディア向けの取材会では、30周年を記念し制作された新衣装をまとうポムポムプリンの撮影会が特別に行われたのだが、手を振ったりポーズを決めたりと、ポムポムプリンはとにかく“サービス精神が旺盛すぎる”！ 筆者も、全力で撮影に臨んでくれるポムポムプリンの姿に、さっそく魅了されていた。
ちなみに、パークオープンから約10分間、1階「知恵の木」で実施される「ウェルカムグリーティング」では、イベント期間中に新衣装を着たポムポムプリン、マフィン、スコーン、ベーグルのうち、誰かが遊びに来る可能性があるとか。さらに、6月以降にはポムポムプリンとチームプリンによる「POMPOMPURIN 30th Anniversary スペシャルグリーティング」（事前予約制・有料）も予定されており、ゲストはアニバーサリーイヤーにふさわしい特別な時間を過ごすことができる。
そして本イベントの目玉となるのは、館内いっぱいに広がる、ポムポムプリンの“〇〇すぎる魅力”を200点もの展示で紹介した特別展だ。
9つのテーマで分けられた展示は2階、3階、4階に設置されており、館内をめぐりながら、ポムポムプリンの意外な特技やふしぎな一面を知ることが可能。2階ローズガーデンにある「ポムポム犬すぎるよ展」など、ピューロランド初心者だと見逃してしまいそうな場所もあったため、公式ホームページに掲載されているマップを参考にして行動すると安心だろう。
ちなみに、「ポムポムかわいいすぎるよ展」と「ポムポム言葉すぎるよ展」は、4階の館のレストランを利用した人のみ鑑賞できるコーナー。レストラン内では、“POMPOMPURIN 30th Anniversaryスペシャルメニュー”を味わえるので、気になる人はチェックしてみて。
■かわいすぎて食べられない…！
それから期間中は、30周年を記念した期間限定フードも登場。「ポムポムプリンのアニバーサリーもちもち〜カスタード＆ミルク〜」や「ポムポムプリンのアニバーサリーポムポムすぎるバナナミックスアイスパフェ」など、ポムポムプリンをモチーフにしたラインナップは、どれも本当に食べていいのか迷うほどのかわいさ。
今回特別に「ポムポムプリンとチームプリンのアニバーサリー欧風カツカレー」を試食させてもらったが、つぶらな瞳に見つめられながらスプーンを通す瞬間は少しばかり罪悪感が芽生えた…。
と言いつつも、スパイシーな香りが広がるカレーとサクサクに揚げられたとんかつの間違いない組み合わせに食欲がそそられ、あっという間に完食。カレールーはピリッと辛い大人風味のため、子どもや辛い食べ物が苦手な人は注意してほしい。
■30周年の思い出を自宅でも楽しめる
加えて、「チャーム」、「ランチトート」、「ポーチ」などの日常アイテムが勢ぞろいする30周年記念グッズには、ピューロランド初となる「3Dデジタルフィギュア いつでもプリン」が登場。
スマートフォンを通して、お気に入りの場所やお出かけ先にポムポムプリンやチームプリンの仲間たちを呼べる本アイテムは、工夫次第で手乗り風カットなど映え写真を撮ることもかなう。手の上で一生懸命に踊るポムポムプリンの姿が癒し効果絶大だった。
“ポムポムプリンだらけ”の空間、グッズ、フードを満喫できる「POMPOMPURIN 30th Anniversary」は、12月31日（木）まで開催中。ポムポムプリンの“〇〇すぎる”さまざまな魅力を知った後は、きっと本人に会いたくなるだろう。
（C） 2026 SANRIO CO．， LTD． TOKYO， JAPAN 著作 株式会社サンリオ
■200点もの展示でポムポムプリンを深掘り
現在開催中の「POMPOMPURIN 30th Anniversary」は、ポムポムプリンの“〇〇すぎる”魅力を深掘りする200点もの特別展示をはじめ、期間限定グッズやフードを通して、ポムポムプリンが長年愛され続ける理由を深掘りするファン必見のイベントだ。
イベント初日に実施されたメディア向けの取材会では、30周年を記念し制作された新衣装をまとうポムポムプリンの撮影会が特別に行われたのだが、手を振ったりポーズを決めたりと、ポムポムプリンはとにかく“サービス精神が旺盛すぎる”！ 筆者も、全力で撮影に臨んでくれるポムポムプリンの姿に、さっそく魅了されていた。
ちなみに、パークオープンから約10分間、1階「知恵の木」で実施される「ウェルカムグリーティング」では、イベント期間中に新衣装を着たポムポムプリン、マフィン、スコーン、ベーグルのうち、誰かが遊びに来る可能性があるとか。さらに、6月以降にはポムポムプリンとチームプリンによる「POMPOMPURIN 30th Anniversary スペシャルグリーティング」（事前予約制・有料）も予定されており、ゲストはアニバーサリーイヤーにふさわしい特別な時間を過ごすことができる。
そして本イベントの目玉となるのは、館内いっぱいに広がる、ポムポムプリンの“〇〇すぎる魅力”を200点もの展示で紹介した特別展だ。
9つのテーマで分けられた展示は2階、3階、4階に設置されており、館内をめぐりながら、ポムポムプリンの意外な特技やふしぎな一面を知ることが可能。2階ローズガーデンにある「ポムポム犬すぎるよ展」など、ピューロランド初心者だと見逃してしまいそうな場所もあったため、公式ホームページに掲載されているマップを参考にして行動すると安心だろう。
ちなみに、「ポムポムかわいいすぎるよ展」と「ポムポム言葉すぎるよ展」は、4階の館のレストランを利用した人のみ鑑賞できるコーナー。レストラン内では、“POMPOMPURIN 30th Anniversaryスペシャルメニュー”を味わえるので、気になる人はチェックしてみて。
■かわいすぎて食べられない…！
それから期間中は、30周年を記念した期間限定フードも登場。「ポムポムプリンのアニバーサリーもちもち〜カスタード＆ミルク〜」や「ポムポムプリンのアニバーサリーポムポムすぎるバナナミックスアイスパフェ」など、ポムポムプリンをモチーフにしたラインナップは、どれも本当に食べていいのか迷うほどのかわいさ。
今回特別に「ポムポムプリンとチームプリンのアニバーサリー欧風カツカレー」を試食させてもらったが、つぶらな瞳に見つめられながらスプーンを通す瞬間は少しばかり罪悪感が芽生えた…。
と言いつつも、スパイシーな香りが広がるカレーとサクサクに揚げられたとんかつの間違いない組み合わせに食欲がそそられ、あっという間に完食。カレールーはピリッと辛い大人風味のため、子どもや辛い食べ物が苦手な人は注意してほしい。
■30周年の思い出を自宅でも楽しめる
加えて、「チャーム」、「ランチトート」、「ポーチ」などの日常アイテムが勢ぞろいする30周年記念グッズには、ピューロランド初となる「3Dデジタルフィギュア いつでもプリン」が登場。
スマートフォンを通して、お気に入りの場所やお出かけ先にポムポムプリンやチームプリンの仲間たちを呼べる本アイテムは、工夫次第で手乗り風カットなど映え写真を撮ることもかなう。手の上で一生懸命に踊るポムポムプリンの姿が癒し効果絶大だった。
“ポムポムプリンだらけ”の空間、グッズ、フードを満喫できる「POMPOMPURIN 30th Anniversary」は、12月31日（木）まで開催中。ポムポムプリンの“〇〇すぎる”さまざまな魅力を知った後は、きっと本人に会いたくなるだろう。
（C） 2026 SANRIO CO．， LTD． TOKYO， JAPAN 著作 株式会社サンリオ