8年目アイドル・TXT、バラエティー多数出演の理由 “魔の7年”乗り越えたグループ愛「長く長く活動できれば」
5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER（SOOBIN、YEONJUN、BEOMGYU、TAEHYUN、HUENINGKAI）が13日、韓国で8thミニアルバム『7TH YEAR：A Moment of Stillness in the Thorns』メディアショーケースを開催した。
【ライブ写真】タイトル曲「Stick With You」をパフォーマンスしたTXT
7周年を迎えたTOMORROW X TOGETHERは、昨年8月に所属事務所・BIGHIT MUSICと全員そろって再契約を結んだ。この7年を振り返り、TAEHYUNは「7周年を迎えましたが、よく考えたら7年経ったように思えず、デビューの日が昨日のように思います。メンバーと楽しくて幸せな時間を過ごせたなと思います」と充実感たっぷりの表情でコメント。YEONJUNは「再契約をすることのできるアーティストになれるとは思っていなかったので、ファンの皆さんに感謝しています。このグループが長く長く活動できればと思います」と願いを込めた。
そして、グループ活動のために重要だと思うことを問われると、BEOMGYUは「何よりも大切なことは、グループを第一に考えることだと思います」と即答。TAEHYUNは「自分がグループの中でどの役割ができるか考えなければなりません。それぞれの役割を理解しないと、お互いに足りない部分を補えないので。最もそれができているグループだと思います」と胸を張った。
今回のカムバックでは、バラエティー番組の出演も多数準備している。SOOBINは「『8年目なのにどうしてそんなに頑張るの？』と言われます。どんなことにも新人のような気持ちで取り組もうとしています」とその理由を回答。一方、TAEHYUNは「バラエティー番組に出演するたびに『これは、自分の仕事ではない』と思います」と不安げな表情を見せ、「バラエティーで活躍しているSOOBINやBEOMGYUを見るとすごいなと思います。とても感謝しています」とコメント。BEOMGYUは「バラエティーは大好きですが、おしゃべりは上手ではないです。ハイテンションには自信があるので、グループを知らせることができるならどんな場であっても、どこへでも出演したいと思っています」とグッと前のめりで意欲を見せた。
きょう13日午後6時にリリースされる本作は、昨年8月に所属事務所・BIGHIT MUSICと全員で再契約を結んだ後、初めてリリースされるアルバムとなる。デビューからの7年間に感じた思いや感情が込められ、特に、これまでの過程で直面した内面的な不安と未来への不確実性に焦点を当て、それを「棘」に例えている。アルバムタイトルの「A Moment of Stillness in the Thorns」とは、絶え間なく揺れ動く苦痛に一瞬訪れる静けさの瞬間を意味している。
ショーケースでは、タイトル曲「Stick With You」をパフォーマンス。中毒性のあるパワフルなサビのメロディーが印象的なエレクトロ・ポップソングにメンバーの切実な歌声を乗せ、終わりが見えている愛を引き留める切ない心を表現した。
【ライブ写真】タイトル曲「Stick With You」をパフォーマンスしたTXT
7周年を迎えたTOMORROW X TOGETHERは、昨年8月に所属事務所・BIGHIT MUSICと全員そろって再契約を結んだ。この7年を振り返り、TAEHYUNは「7周年を迎えましたが、よく考えたら7年経ったように思えず、デビューの日が昨日のように思います。メンバーと楽しくて幸せな時間を過ごせたなと思います」と充実感たっぷりの表情でコメント。YEONJUNは「再契約をすることのできるアーティストになれるとは思っていなかったので、ファンの皆さんに感謝しています。このグループが長く長く活動できればと思います」と願いを込めた。
今回のカムバックでは、バラエティー番組の出演も多数準備している。SOOBINは「『8年目なのにどうしてそんなに頑張るの？』と言われます。どんなことにも新人のような気持ちで取り組もうとしています」とその理由を回答。一方、TAEHYUNは「バラエティー番組に出演するたびに『これは、自分の仕事ではない』と思います」と不安げな表情を見せ、「バラエティーで活躍しているSOOBINやBEOMGYUを見るとすごいなと思います。とても感謝しています」とコメント。BEOMGYUは「バラエティーは大好きですが、おしゃべりは上手ではないです。ハイテンションには自信があるので、グループを知らせることができるならどんな場であっても、どこへでも出演したいと思っています」とグッと前のめりで意欲を見せた。
きょう13日午後6時にリリースされる本作は、昨年8月に所属事務所・BIGHIT MUSICと全員で再契約を結んだ後、初めてリリースされるアルバムとなる。デビューからの7年間に感じた思いや感情が込められ、特に、これまでの過程で直面した内面的な不安と未来への不確実性に焦点を当て、それを「棘」に例えている。アルバムタイトルの「A Moment of Stillness in the Thorns」とは、絶え間なく揺れ動く苦痛に一瞬訪れる静けさの瞬間を意味している。
ショーケースでは、タイトル曲「Stick With You」をパフォーマンス。中毒性のあるパワフルなサビのメロディーが印象的なエレクトロ・ポップソングにメンバーの切実な歌声を乗せ、終わりが見えている愛を引き留める切ない心を表現した。