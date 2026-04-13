俳優の田中健（75）が13日、ブログを更新。今は亡き母親の懐かしい“おふくろの味”を再び味わうことが出来た奇跡についてつづった。

「不思議な事はあるもので…」というひと言から書き始めた田中。

「説明すると長いのだけど…」と断りながら、自身がまだアイドル歌手になる前の話から紹介。高校卒業後の約1年間、電気屋に勤めていたが、店の主人の姪にあたる女性が、女優の藤吉久美子（64）と同じ大学に通っていたのだという。

藤吉は当時、女性から高菜漬けの漬け方を教わっていたが、女性が「なんと、僕の母と仲良く、高菜漬けの漬け方を習ったらしい」ことが新たに判明。「そんな高菜漬けが漬かったと」と、このほど藤吉から送られてきたのだという。

田中は「母は亡くなってしまったけれど母の味が家族以外にも受け継がれている」「なんとも有り難く大感謝で」と驚いた心中を明かしながら、人間関係の妙のおかげで再び味わうことのできた思い出の逸品をを夕食でいただいたことを報告した。投稿の表題は「藤吉久美子さんから母の味」だった。

この投稿に「そんな不思議なこともあるんですね〜」「健さんは引き寄せ運をお持ちですね」などのコメントが書き込まれた。