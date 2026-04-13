欧州株　軟調、米国とイランの直接協議は不調に終わる
東京時間17:41現在
英ＦＴＳＥ100　 10563.37（-37.16　-0.35%）
独ＤＡＸ　　23555.47（-248.48　-1.04%）
仏ＣＡＣ40　 8182.06（-77.54　-0.94%）
スイスＳＭＩ　 13114.49（-68.79　-0.52%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間17:41現在
ダウ平均先物JUN 26月限　47920.00（-209.00　-0.43%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　6818.00（-37.25　-0.54%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　25114.50（-166.75　-0.66%）