欧州株 軟調、米国とイランの直接協議は不調に終わる
欧州株 軟調、米国とイランの直接協議は不調に終わる
東京時間17:41現在
英ＦＴＳＥ100 10563.37（-37.16 -0.35%）
独ＤＡＸ 23555.47（-248.48 -1.04%）
仏ＣＡＣ40 8182.06（-77.54 -0.94%）
スイスＳＭＩ 13114.49（-68.79 -0.52%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間17:41現在
ダウ平均先物JUN 26月限 47920.00（-209.00 -0.43%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6818.00（-37.25 -0.54%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 25114.50（-166.75 -0.66%）
東京時間17:41現在
英ＦＴＳＥ100 10563.37（-37.16 -0.35%）
独ＤＡＸ 23555.47（-248.48 -1.04%）
仏ＣＡＣ40 8182.06（-77.54 -0.94%）
スイスＳＭＩ 13114.49（-68.79 -0.52%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間17:41現在
ダウ平均先物JUN 26月限 47920.00（-209.00 -0.43%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6818.00（-37.25 -0.54%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 25114.50（-166.75 -0.66%）