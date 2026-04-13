タレントのマツコ・デラックスが１３日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）の曜日コメンテーターに復帰した。マツコは９週連続で休んでいた。

この日の番組冒頭、ＭＣの垣花正が「コメンテーターをご紹介します。若林史江さんと隣にいらっしゃるのは…」と紹介すると「そういうの本当にやめろよ、てめえ」と毒づきながらロングヘアーのマツコが登場。

２月９日の同番組に入院先から電話出演。３日ほど前に首の脊髄を手術して入院中であることを報告し「脊髄をね、首の脊髄が圧迫されちゃって、手足にしびれが出ちゃって、病院に行ったら『急いで手術をした方がいい』と言われて、すでに手術が終わって、入院しているのよ」と説明していたマツコにＭＣの大島由香里アナウンサーが「入院中は誰とも会ってなかったんですか？」と聞くと「マネジャーとか、そういう人は会ってたけど」と返答。

大島アナが「ミッツさんとか会えなかったって」と、ミッツ・マングローブについて聞くと「ミッツさんなんか一番会いたくないもん」ときっぱり。

「ベラベラ、ベラベラ、なんでもしゃべるじゃん、あの女。途中から電話出るの、やめたもん、本当に。おしゃべりな女よね〜、あれは！」とシャウトしていた。