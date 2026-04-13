◆関西学生野球春季リーグ戦 ▽第２節 ２回戦 同大８―１京大（１３日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場）

同大が京大に連勝し、勝ち点を挙げた。最速１４７キロ右腕・内山璃力（りき、２年＝仙台育英）が初先発で８回を３安打１失点（自責０）と力投し、リーグ戦初白星を挙げた。「うれしさ半分と悔しさ半分です」と、意外なセリフが飛び出した。「甲子園で投げたかったので…」。当初は甲子園で１０日に１回戦、１１日に２回戦が予定されていたが、１０日が雨で中止となり、１回戦が１１日に。そのため、登板の機会は南港野球場になった。

新潟出身で高校は宮城で生活したが、大の阪神ファン。高校進学も関東の強豪校から誘われたが、「関西に憧れがあったので」と同大に進学した。それだけに、甲子園のマウンドの憧れが強かった。「初回は、ばたついて失点したけど、２回以降は立ち直れた」。力のある直球を低めに集め、キレのあるスライダーで８三振を奪った。仙台育英の２年先輩の佐藤悠斗（４年）が４回に同点二塁打を放つなど、２安打２打点でアシスト。佐藤悠は同校の甲子園初優勝時のキャプテンで、内山は「（高校時代は）偉大な感じでしたが、大学に入ったらフレンドリーで、ピンチでも『点を取ってやるから思い切り投げろ』と言われて精神的な支えになっています」と感謝した。

竹川智之監督は「練習を一生懸命やるので気持ちが強いところがいい。（大学卒業後も）上で野球をやりたい意思を持っていて、冬に練習を積めた。春先に調子を落としたけど、本当は１戦目の先発を考えていた」と評価した。

昨年はリーグ戦で８試合に登板したものの、すべて救援登板。高校でも公式戦はすべて「中継ぎでした」という。念願の初先発で踏み出した第一歩。「次は完封してチームを勢いづけたい」。頼もしい存在が同大先発陣に加わった。