ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「支度が遅い！こぼれてるぞ！」夫の子育ては厳しすぎる！ そして息… 「支度が遅い！こぼれてるぞ！」夫の子育ては厳しすぎる！ そして息子も限界に…妻が指摘すると夫の職場での態度が明らかに 「支度が遅い！こぼれてるぞ！」夫の子育ては厳しすぎる！ そして息子も限界に…妻が指摘すると夫の職場での態度が明らかに 2026年4月13日 17時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 親から褒められることなく育つと、子どもは自分に自信が持てなくなってしまう…。息子の無気力な様子は、確実に父親の言動が原因なのです。夫と話し合う必要があると感じた妻はある決断をします…。>>【まんが】子どもを褒めない父(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】子どもを褒めない父 「母親としてどうなの？」痛みに耐える妻を全否定する発言に…もう我慢するのはやめる！【痛みに強い義母 Vol.7】 「ヤバい先生が来た…」初授業で1時間まるごと自慢話！ 私が一番って言いたいのは分かったけど…同僚は嫌な予感しかしない！