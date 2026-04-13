プーさんとコラボした「ビオレu」限定デザインが登場中手洗いやお風呂のたびに思わず笑顔になるキュートさがハートに直撃。

花王のスキンケアブランド「ビオレ」は2026年4月11日から、プーさんデザインの「ビオレu 自動で出る泡ハンドソープディスペンサー」と「ビオレu 泡で出てくる！ ボディウォッシュ」を数量限定で販売しています。

くまのプーさん原作デビュー100周年の限定デザインは見逃せない！

家族みんなの素肌を守る弱酸性のボディシリーズの「ビオレu」は、くまのプーさんが今年で原作デビュー100周年を迎えることを記念して、コラボレーションを実現しました。

コラボしたのは「自動で出る泡ハンドソープディスペンサー」と「泡で出てくる！ ボディウォッシュ」の2商品。

それぞれにキュートなプーさんが描かれたボトルは、毎日の手洗いやお風呂タイムを楽しくしてくれそうです。

どちらも数量限定のため、気になる人は早めのチェックがおすすめ。

・自動で出る泡ハンドソープディスペンサー プーさんデザイン

快適でラクな手洗いができるように"こだわり"を詰め込んだオートディスペンサー。

本体の上に眠っているプーさんのパーツが付いた特別仕様です。また、全面には100周年を記念した楽しいシーンが描かれています。

手をかざすだけで手肌にやさしいなめらかな泡が自動で出てくるので、小さな子どもでも使いやすい設計です。

泡の量が少量（1.0mL）と標準（1.5mL）の2段階に調節可能。さらに、防水機能付きで本体をまるごと洗えて、清潔に使い続けられます。

ビオレu 泡ハンドソープ専用オートディスペンサー プーさんデザイン本体に、ビオレｕ 泡ハンドソープつめかえ用 430ml【医薬部外品】、お試し用電池（単4形アルカリ電池4本）、取扱説明書がセットになっています。

・泡で出てくる！ ボディウォッシュ やさしいフレッシュフローラルの香り プーさんデザイン

力の弱い子どもでもラクに押せて、泡立て不要でそのまま洗えるボディウォッシュです。

モコモコの泡に包まれたプーさんとピグレットが体を洗うイラストは、ビオレuオリジナルデザイン。

赤ちゃんの肌にも使える弱酸性で、キメ細かなもっちりとした泡は手のひらでなでるだけで、全身の汗や汚れをきちんと落としてくれます。

内容量は600mL。

全国で販売していますが、一部店舗によっては対象商品の取り扱いがない場合もあります。

また、数量限定のため、在庫が無くなり次第終了します。

（C）Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部