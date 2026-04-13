Aぇ! groupが6月17日にリリースする4thシングル『でこぼこライフ』の共通カップリング曲に、「PRIDE」が収録されることが決定。また、あわせて同曲のMVティザー映像も公開となった。

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本楽曲は、Aぇ! groupがアイドルでありながら“バンド”というスタイルに本気で向き合うきっかけとなり、その後の活動の大きな武器へとつなげていったジュニア時代から大切に歌い続けてきた楽曲。ジュニアCHANNELに公開されているライブ映像の再生回数は1,900万回を超えるなど、グループを象徴する代表曲のひとつになっている。

また、MVティザー映像はメンバーそれぞれが一言一言を丁寧に紡いだメッセージで構成され、本作に込められた想いや世界観をより深く伝える内容となっている。なお、本楽曲はファンとともに大切に紡いできた楽曲だからこそ、MV本編はまずファンへ届けたいという想いから、CDリリース後となる6月19日に公開予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）