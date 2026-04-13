エドワード・ヤン監督の長編デビュー作『海辺の一日 4Kレストア』が、7月10日よりBunkamura ル・シネマ渋谷宮下、角川シネマ有楽町、シネマート新宿ほかで全国公開されることが決定。あわせて日本版ビジュアルと予告編が公開された。

参考：『ヤンヤン 夏の想い出』はなぜ映画史に残る名作なのか 4K版で味わう“余白”の醍醐味

1983年に発表された本作は、『恐怖分子』『牯嶺街少年殺人事件』『ヤンヤン 夏の想い出』へと至るエドワード・ヤンの長編デビュー作であると同時に、後にウォン・カーウァイ作品などを通じて世界的撮影監督となるクリストファー・ドイルの長編初撮影作でもある。

本作は、13年ぶりに再会した2人の女性の会話を起点に、封じ込められていた記憶と人生の層が波のように立ち返ってくる壮大なドラマ。恋愛、結婚、家族、父権的秩序からの自立――ひとりの女性の人生を通して描かれるのは、急速に変化していく時代の痛みと、見ないふりをしてきた感情が静かにほどけていく過程。後年のエドワード・ヤン作品を決定づける時間感覚、人物の距離、都市の気配、説明しすぎない感情の強度が刻まれている。

佳莉（ジャーリィ／シルヴィア・チャン）は、小さな町の医師の娘として、親への服従を重んじる伝統的な価値観のもとで育った。父の権威に逆らえず、愛を失っていく兄・佳森（ジャーセン／ミンシ・アン・ツォー）の姿は、彼女に深い衝撃を与える。やがて佳莉は、父が望む結婚を拒み、同級生の徳偉（ドゥウェイ／デヴィッド・マオ）との結婚を選んで家を出る。一方、佳森の元恋人である蔚青（ウェイチン／フー・インモン）は、留学先のオーストリアから帰国した才能あるピアニストとして活躍していた。佳莉の自由な決断に憧れを抱いていた彼女だったが、佳莉の結婚生活は、次第に理想とかけ離れたものになっていく。ある日、佳莉は警察に呼び出され、海辺へ向かうことになる。そこで彼女は、夫との歳月、自分が選んできた人生、そして見ないふりをしてきた感情と向き合い始める。過去をたどるなかで、彼女の中に封じ込められていた時間が、少しずつ姿を現していく。

公開された日本版ビジュアルは、ひやりと冷たい、淡々とした風合いのなかに渦巻く感情の気配を、登場人物の目線と歪なタイトル文字によって構成している。制作は、2025年12月公開のエドワード・ヤン監督『ヤンヤン 夏の想い出 4Kレストア版』の日本版ビジュアルを担当し、星野源の「Star」や Teleの「残像の愛し方」などのミュージックビデオも手がけた岡本太玖斗が担当した。

あわせて公開された予告編と場面写真では、作品の繊細さとエモーショナルな感情を融合させながら、本作が秘める時間の厚みと、人生の痛み、美しさが垣間見える。

また、公開に際して、映画監督の濱口竜介、映画研究・評論の三浦哲哉によるオピニオンコメントも到着した。

さらに、エドワード・ヤン監督の『恐怖分子 デジタルリマスター』も8月21日よりBunkamuraル・シネマ渋谷宮下にて公開されることが決定。『恐怖分子』は、台北を舞台に、人々の孤独と偶然、そして静かに連鎖していく破滅の気配を描いたエドワード・ヤンの初期代表作だ。

あわせて公開された『恐怖分子 デジタルリマスター』のビジュアルも、『海辺の一日 4Kレストア』と同じく岡本太玖斗が手がけている。

【コメント】

・濱口竜介（映画監督）

エドワード・ヤンのビッグ・バン。始まりにもかかわらず、まるで「これが最後」かのような衝迫すら感じる。既にすべてがここにある。やつれてなお、生気を漲らせるシルヴィア・チャンの表情と、髪が、何より心に残る。

・三浦哲哉（青山学院大学教授／映画研究・評論）

潤沢な資金などあるわけもなく、若い友だちが老けメイクで出演している風なのにどうしてこんなにも自由で切実でかっこいいのか。ここから伝説が始まる......すごい！

（文＝リアルサウンド映画部）