Aぇ! group、ニューシングルの共通カップリング曲がジュニア時代から大切に歌い続けてきた名曲「PRIDE」に決定！ティザー映像も公開
Aぇ! groupが、グループ初主演を務める映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の主題歌となる4thシングル「でこぼこライフ」を6月17日にリリース。このたび、同シングルの共通カップリング曲が「PRIDE」に決定した。
■Aぇ! groupがジュニア時代から大切に歌い続けてきた代表曲「PRIDE」
「PRIDE」は、自分の信念を貫きながら前に進もうとする姿を描いたバンド曲。
Aぇ! groupが、アイドルでありながら“バンド”というスタイルに本気で向き合うきっかけとなった一曲で、その後の活動において大きな武器となっていった。
ジュニア時代から大切に歌い続けられてきた楽曲とあって、ファンの間でも長く愛され続けており、ジュニアCHANNELに公開されているライブ映像の再生回数が1,900万回を超えるなど、グループを象徴する代表曲のひとつになっている。
これまでも音源化が熱望されていたが、このたび、ついにそれが実現する運びとなった。
メンバーそれぞれが一言ひと言を丁寧に紡いだメッセージで構成されたティザー映像も公開。本作に込められた想いや世界観を、より深く伝える内容となっている。
MV本編は、本楽曲はファンとともに大切に紡いできた楽曲だからこそ、まずファンへ届けたいという想いのもと、CDリリース後となる6月19日の公開予定となっている。
■リリース情報
2026.06.17 ON SALE
SINGLE「でこぼこライフ」
■関連リンク
映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』作品サイト
https://osomatsusan-movie.jp
Aぇ! group OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/157
https://www.universal-music.co.jp/aegroup/