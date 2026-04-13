「日経225ミニ」手口情報（13日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、5月限4298枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月13日の日経225ミニ期近（2026年5月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の4298枚だった。
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 4298( 4298)
SBI証券 5982( 3366)
ソシエテジェネラル証券 2540( 2540)
バークレイズ証券 1964( 1964)
楽天証券 2626( 1144)
三菱UFJeスマート 585( 343)
松井証券 331( 331)
フィリップ証券 213( 213)
マネックス証券 174( 174)
JPモルガン証券 158( 158)
ドイツ証券 70( 70)
日産証券 45( 45)
インタラクティブ証券 35( 35)
岩井コスモ証券 5( 5)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 130398( 130398)
ソシエテジェネラル証券 60116( 60116)
バークレイズ証券 31614( 31614)
SBI証券 64974( 27874)
楽天証券 45170( 20162)
松井証券 16746( 16746)
日産証券 6846( 6846)
サスケハナ・ホンコン 5967( 5967)
三菱UFJeスマート 8655( 4967)
ゴールドマン証券 4585( 4581)
マネックス証券 4415( 4415)
ビーオブエー証券 3606( 3606)
JPモルガン証券 3090( 3090)
みずほ証券 1569( 1569)
UBS証券 1383( 1383)
モルガンMUFG証券 1259( 1259)
フィリップ証券 1175( 1175)
インタラクティブ証券 942( 942)
岩井コスモ証券 527( 527)
BNPパリバ証券 375( 375)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
フィリップ証券 105( 105)
ABNクリアリン証券 103( 103)
三菱UFJeスマート 85( 65)
ソシエテジェネラル証券 63( 63)
楽天証券 49( 47)
SBI証券 46( 22)
マネックス証券 16( 16)
松井証券 15( 15)
ドイツ証券 4( 4)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 4298( 4298)
SBI証券 5982( 3366)
ソシエテジェネラル証券 2540( 2540)
バークレイズ証券 1964( 1964)
楽天証券 2626( 1144)
三菱UFJeスマート 585( 343)
松井証券 331( 331)
フィリップ証券 213( 213)
マネックス証券 174( 174)
JPモルガン証券 158( 158)
ドイツ証券 70( 70)
日産証券 45( 45)
インタラクティブ証券 35( 35)
岩井コスモ証券 5( 5)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 130398( 130398)
ソシエテジェネラル証券 60116( 60116)
バークレイズ証券 31614( 31614)
SBI証券 64974( 27874)
楽天証券 45170( 20162)
松井証券 16746( 16746)
日産証券 6846( 6846)
サスケハナ・ホンコン 5967( 5967)
三菱UFJeスマート 8655( 4967)
ゴールドマン証券 4585( 4581)
マネックス証券 4415( 4415)
ビーオブエー証券 3606( 3606)
JPモルガン証券 3090( 3090)
みずほ証券 1569( 1569)
UBS証券 1383( 1383)
モルガンMUFG証券 1259( 1259)
フィリップ証券 1175( 1175)
インタラクティブ証券 942( 942)
岩井コスモ証券 527( 527)
BNPパリバ証券 375( 375)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
フィリップ証券 105( 105)
ABNクリアリン証券 103( 103)
三菱UFJeスマート 85( 65)
ソシエテジェネラル証券 63( 63)
楽天証券 49( 47)
SBI証券 46( 22)
マネックス証券 16( 16)
松井証券 15( 15)
ドイツ証券 4( 4)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース